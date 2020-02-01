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18:09 | 26.02.2020

Власти Прикамья объявили аукционы на покупку вакцины от клещевого энцефалита

Власти Пермского края объявили аукционы на закупку вакцин для профилактики клещевого энцефалита для детей и взрослых. Общая начальная (максимальная) цена контрактов составляет 65 млн рублей.

Всего планируется закупить 156900 вакцин для детей и 80790 вакцин для взрослых. Победитель должен будет поставить вакцины в два этапа – 140000 доз в течение 10 дней с момента заключения контракта и 97690 доз в период с 3 по 14 августа 2020 года.

В соответствии с техническим заданием, поставка товара должна осуществляться поставщиком с соблюдением температурных режимов («холодовой цепи»), применяемых к поставкам товаров, требующих поддержания определенных температур при перевозке.

Минздрав Прикамья также планирует закупить дополнительно еще более 60 тысяч доз вакцины. С учетом остатков вакцины с прошлого года в резервах медучреждений Пермского края будет около 330 тысяч доз вакцины от энцефалита на этот сезон.

Напомним, сезон активности клещей в Пермском крае начинается в апреле и продолжается до октября. Вакцинация является надежным способом защиты от клещевого энцефалита. Профилактические прививки можно поставить бесплатно во всех поликлиниках города, после консультации врача.

Подведение итогов аукционов состоится 5 марта 2020 года.

© «Вечерние ведомости»

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