Глава Перми Дмитрий Самойлов ответил на вопросы горожан об организации транспортного сообщения на Перми I

17:58 | 26.02.2020

26 февраля в городском call-центре состоялась «прямая линия» по вопросу организации пассажирских перевозок в связи с закрытием железнодорожного сообщения между станциями «Пермь I» и «Пермь II».



В работе «прямой линии» приняли участие прокурор Перми Виталий Дымолазов, прокурор Пермской транспортной прокуратуры Сергей Шутов, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. Провел «прямую линию» глава Перми Дмитрий Самойлов.



За час работы поступило 9 звонков. В основном горожан интересовало, как добраться от станции Пермь I до той или иной точки города, может ли пассажир совершить бесплатную пересадку, имея в наличии билет на электричку, также спрашивали о запуске новых автобусных маршрутов в микрорайоны Крохалева и Владимирский.



Так, отвечая на вопросы горожан, Дмитрий Самойлов сообщил о планах по запуску скоростного трамвая, который обеспечит новую магистраль транзита пассажиров из отдаленных районов через центр города и до Паркового. Скоростной трамвай свяжет микрорайон Парковый, станцию Пермь II, станцию Пермь I и Мотовилихинский район и обеспечит транспортную доступность этих территорий. В первую очередь трамвай планируется запустить между двумя станциями, чтобы минимизировать неудобства горожан, на которых могло сказаться закрытие железнодорожного сообщения.



Также глава города сообщил, что в ближайшее время завершаются первоочередные мероприятия по укреплению путепровода на улице Монастырской. Это позволит увеличить его грузоподъемность. Планируется, что уже в начале марта на Пермь I вернутся автобусы большой вместимости.

© «Вечерние ведомости»