Дмитрий Махонин: Сейчас самое важное – организовать работу по выдаче сертификатов молодым семьям

17:51 | 26.02.2020

Во вторник, 25 февраля, на Совете глав муниципальных образований Пермского края обсудили реализацию программы «Молодая семья». Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, ключевая задача краевых и муниципальных властей сейчас - организовать работу по выдаче сертификатов молодым семьям.



«В прошлом году мы исполнили обязательства по федеральной программе, а по региональной - вместо того, чтобы выдать сертификаты 1624 семьям, выдали 1231. В этом году у нас финансирование увеличится в 2 раза, выделяется более 1 млрд рублей, в планах обеспечить сертификатами 2,5 тысячи семей. Важно решить, как эффективно организовать работу. Ответственно заявляю: то, как это делается сейчас, меня не устраивает», - обозначил глава региона.



Срок выдачи свидетельств по федеральной программе – до 1 апреля, по региональной – до 1 мая. При нарушении сроков по федеральной программе финансирование будет передано в другие регионы. «Если мы потеряем хоть один сертификат, не успеем в срок, то будем принимать кадровые решения», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



В своем докладе министр социального развития Прикамья Павел Фокин отметил, что озвученные сроки выдачи установлены не случайно. Срок действия свидетельства 6 месяцев, поэтому необходимо, чтобы семьи успели воспользоваться своим правом на господдержку. С начала года в территориях края выдано 150 сертификатов на 35% (федеральная программа) и 180 на 10% (региональная программа). Важно отметить, что сертификат по региональной программе рассчитывается исходя из средней стоимости 1 кв. метра по краю в 31 тыс. рублей. Это правило относится и к тем территориям, где стоимость 1 кв. метра ниже средней по Пермскому краю.



«Ускорить выдачу сертификатов позволит увеличение финансирования со стороны муниципалитетов, которые уже участвуют в программах, а также участие тех муниципальных образований, которые еще не заявляются на подобную поддержку. Для нас важно равное участие всех молодых семей на территории Пермского края. В этом году к программе присоединились Гремячинский городской округ, Куединский муниципальный район. При этом продолжают не участвовать пять территорий: Большесосновский, Березовский и Сивинский муниципальные районы, Красновишерский городской округ, Кишертский муниципальный округ», - отметил министр.



В этом году финансирование программы значительно увеличилось. В ближайшие три года на нее будет направлено почти 3 млрд рублей – общий объем средств на реализацию программы впервые превысил 1 млрд рублей в год. Около 9 тысяч молодых семей улучшат жилищные условия.



Программа «Молодая семья» реализуется в Пермском крае с 2002 года. Долгое время она была единственной программой, которая предусматривала выплаты семьям с детьми на улучшение жилищных условий. С того времени появились другие программы, направленные на эти цели, но «Молодая семья» продолжает действовать.

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