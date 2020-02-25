Пермь: новости дня
13:18 | 26.02.2020
Жители Прикамья подали почти 350 заявок на получение сельской ипотеки
С 2020 года на территории Пермского края реализуется государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». По данной программе, для обеспечения населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях, предусмотрена возможность предоставления льготных ипотечных кредитов.
С начала действия программы поддержки населения в Прикамье было подано 344 заявки на получение ипотеки на сумму 744 млн рублей. Лидером по подаче заявок является Пермский район - 288 заявок на сумму 540 млн рублей.
Льготный ипотечный кредит можно использовать на приобретение земельного участка, расположенного на сельской территории, на строительство на этом участке жилого дома, на строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке, приобретение готового или строящегося объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях.
Кредит предоставляется на срок до 25 лет, величина кредита составит до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.
Отметим, государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» предполагает инвестиции и в другие направления. Например, в 2020-2022 годы по этой госпрограмме из федерального бюджета на реконструкцию автодорог местного значения в Пермском крае будет выделено более 250 млн руб.
© «Вечерние ведомости»
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