В Перми появятся новые социальные и спортивные сооружения

11:56 | 26.02.2020

Депутаты Пермской городской Думы на пленарном заседании одобрили изменения зонирования нескольких земельных участков на территории города Перми. В границы зоны рекреационно-ландшафтных территорий включены земельные участки, расположенные недалеко от лыжной базы «Прикамье» в Кировском районе Перми. Здесь планируется строительство лыжероллерной трассы. Также в Кировском районе построят новую общеобразовательную школу. Для реализации этого проекта депутаты приняли решение изменить границы подзон и территориальных зон земельного участка площадью 26 588 кв. м по улице Юнг Прикамья и участка площадью 3882 кв. м по улице Адмирала Макарова. В начале марта будет объявлен конкурс на строительство школы.



Еще один проект изменений в Правила землепользования и застройки предусматривает включение в границы зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений земельного участка по улице Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе для строительства нового теннисного корта.



Депутат по избирательному округу № 10 Наталья Рослякова: «Все объекты касаются социальной сферы: это не только образовательные учреждения, но и спортивные сооружения. На сегодняшний день нормы по учреждениям образования изменились, возросла необходимость в дополнительных площадях. Все проекты востребованы: новая школа необходима в связи с развитием района, теннисный корт и лыжероллерная трасса – долгожданные проекты, которые станут замечательными подарками всем жителям города».



Первый заместитель председателя Пермской городской Думе Дмитрий Малютин подчеркнул важность реализации инвестиционных проектов. «Депутатский корпус уделяет большое внимание контролю за исполнением инвестиционных проектов, в частности, строительству социальных объектов. Они нацелены на рост качества жизни граждан: появляются дополнительные места в образовательных учреждениях, развивается спорт, повышается эмоциональное и физическое здоровье горожан. Средства у нас есть, важно их эффективно использовать», – отметил Дмитрий Малютин.



Также в городе будут отремонтированы и построены дороги по ул. Маршала Жукова, Плеханова, Зои Космодемьянской, Братьев Игнатовых и Комбайнеров. Соответствующие изменения в генеральный план Перми поддержали депутаты.

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