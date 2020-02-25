В Прикамье началась подготовка к весеннему половодью

11:49 | 26.02.2020

25 февраля на Совете глав муниципальных образований обсудили готовность региона к предстоящему половодью и паводкам.



По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в феврале 2020 года отмечается высокая водность большинства рек края, что окажет влияние на прохождение паводкового сезона. Поэтому главам территорий и органам власти необходимо уже сейчас начать активную подготовку к безаварийному прохождению паводкоопасного сезона, провести все необходимые профилактические мероприятия.



Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, ключевая задача краевых и муниципальных властей - обеспечить безопасность жителей в паводковый период. «Меры по обеспечению безопасности нужно принимать уже сейчас: создан резервный фонд для восстановления последствий ЧС краевого уровня, составлен график выездов противопаводковой рабочей группы, - сказал глава Прикамья. - При этом важно информировать жителей, это задача глав муниципалитетов: прямо объясняйте возможные риски, ведите мониторинг ситуации, чтобы при необходимости всех предупредить. Для информирования предлагаю привлекать социальных участковых, которые «ближе всего» к жителям».



Для предупреждения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях (ГТС) в Прикамье ведется ремонт ГТС и дамб. На сегодня уже завершен капремонт ГТС водохранилища в п. Юго-Камский Пермского района и реконструкция гидротехнических сооружений в Лысьвенском и Кудымкарском районах. Также в этом году планируется завершить реконструкцию и капремонт ГТС еще в четырех территориях — Кудымкаре, Кунгуре, селах Суда Уинского муниципального округа и Усть-Качка. Будет начат капремонт гидротехнических сооружений в трех территориях — в Октябрьском, Пермском и Нытвенском районах, начнется реконструкция участка защитной дамбы в Кунгуре и проведение дноуглубительных работ на р. Кишертке в с. Усть-Кишерть.



Общий плановый объем финансирования всех противопаводковых мероприятий в 2020 году составляет 729,3 млн рублей, помимо этого, заложено еще 270,6 млн рублей в материальном резерве (на покупку продовольствия, вещей первой необходимости).



Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Килейко подчеркнул, что подготовка к весеннему половодью 2020 года была частично начата в уже сентябре-октябре 2019 года. Ведомство проверило 11 потенциально опасных ГТС прудов и защитных дамб, были даны рекомендации для повышения их безопасности. Системное неполное исполнение решений противопаводковой рабочей группы по ГТС прудов в д. Луговая Нытвенского городского округа и в с. Уинское. «Собственникам ГТС в прошлом году дважды давались поручения обеспечить аттестацию ответственных за эксплуатацию ГТС в Ростехнадзоре, провести преддекларационное обследование сооружений. Указания до сих пор не выполнены. При этом лица, ответственные за содержание и эксплуатацию ГТС, отвечают за безопасный пропуск паводка, следят за уровнем воды в водоемах и техническим состоянием ГТС и его работоспособностью. Есть замечания и к содержанию защитных дамб г. Кунгура, где не ведется контроль за техническим состоянием дамб на всей их протяженности», - отмечает Дмитрий Килейко.



Сейчас, по словам министра, всем собственникам были даны указания по устранению временных недоработок.



Для проведения мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасном периоде на территории Пермского края создана группировка сил и средств из личного состава в 4 766 человек, автомобильной, специальной и инженерной техники и плавсредств. В целях создания условий для сохранения жизни и здоровья людей в период возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в безопасных районах Пермского края предусмотрено развертывание 518 пунктов временного размещения населения вместимостью до 139 688 человек.



Напомним, весеннее половодье 2019 года прошло в штатном режиме. На территории края было зафиксировано подтопление 294 придомовых территорий и 4 жилых домов, в то время как в летне-осенний период аномальных дождевых паводков было подтоплено 309 придомовых территорий и 72 дома.

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