Пермь: новости дня
19:02 | 25.02.2020
Впервые в проекте «Беги по краю» можно будет принять участие онлайн из любой точки мира
В Прикамье стартовала регистрация на серию забегов «Беги по краю». Уже сейчас можно подать заявку на участие в трех дистанциях: ЗаБег.РФ (Пермь), White Trail (Кунгур) и «Тропа Кудым-Оша» (Кудымкар). Зарегистрироваться можно по ссылке: http://permrun.ru/begi-po-kraiy/. Стартует серия забегов «Беги по краю» 31 мая текущего года с крупнейшего спортивного события страны - Пермского полумарафона ЗАБЕГ.РФ.
Впервые в этом году принять участие в забеге можно будет онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке https://russiarunning.com/event/BPK_online, пробежать в любом месте и в любое время ранее выбранную дистанцию, зафиксировать результаты забега в одном из беговых приложений на своем смартфоне, затем загрузить их в виде скриншотов в аккаунт, созданный при регистрации. После обработки результата участник забега получит фирменную медаль финишера по почте. Стать онлайн-участником забега можно из любой точки мира.
По результатам серии забегов онлайн-регистрации организаторы выберут территорию, которая получит звание и кубок «Бегущий город». Победитель будет выбран по трем критериям отбора: средний показатель дистанции, преодоленной всеми участниками территории, соотношение участников забега к общему населению города, средняя скорость участников.
По данным организаторов, у каждого из пяти забегов своя идея – культурная, музыкальная и национальная, которая отражается в фирменном стиле, атрибутике и околоспортивной составляющей мероприятия. Все события запланированы не только как спортивные соревнования, но и как большой праздник для всей семьи. Для этого будут созданы дистанции для разного уровня подготовки, культурная программа, детское пространство, сервисы и развлечения для участников и болельщиков. Забеги имеют и социальную составляющую: 20% слотов можно приобрести на льготных условиях.
Проект такого масштаба впервые был осуществлен на территории Пермского края в 2019 году – это результат коллаборации движения «Первое Пермское Беговое», органов муниципальной власти, локального бизнеса и местных сообществ.
«По итогам серии забегов в 2019 году мы получили большой отклик от спортсменов. Серия оказалась востребованной формой досуга у жителей Пермского края и гостей региона. Событийный туризм чрезвычайно популярен, и забеги в территориях стали отличным поводом лучше узнать Пермский край и его жителей. Неисчерпаемые возможности движения и познания мы продолжим открывать и в этом году», - поделилась Александра Гуляева, координатор Первого Пермского Бегового сообщества.
Отметим, вовлечение жителей Прикамья в занятия физической культурой и спортом является одной из ключевых задач правительства региона. Так, согласно данным национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, число прикамцев, регулярно занимающихся спортом, должно составлять 55% от общей численности населения. Для достижения этого результата в крае регулярно проходят массовые спортивные мероприятия, такие, как Пермский международный марафон, «Лыжня России», «Кросс нации» и др.
© «Вечерние ведомости»
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