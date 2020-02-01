Министр обороны РФ оценил организацию образовательного процесса в Пермском кадетском училище

18:36 | 25.02.2020

Сегодня, 25 февраля, в краевой столице с рабочим визитом находится министр обороны России Сергей Шойгу. В аэропорту Перми его встретил глава Пермского края Дмитрий Махонин, обсудив перспективы сотрудничества региона и Министерства обороны.



Федеральный министр посетил Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии имени Героя России Ф. Кузьмина. Министр осмотрел главный корпус училища и корпус дополнительного образования.



Сергей Шойгу оценил организацию образовательного процесса кадетского корпуса: познакомился с работой кабинетов авиа- и судомоделирования, осмотрел видеостудию, а также посетил кружок робототехники и пообщался с кадетами.

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