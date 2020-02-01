Пермь: новости дня
18:16 | 25.02.2020
В Пермском крае проведут курсы мобильной грамотности для людей старшего поколения
Для жителей Прикамья старше 50 лет проведут курсы мобильной грамотности. На специальных площадках их обучат безопасному и эффективному использованию мобильных устройств, а также расскажут про мобильные версии порталов Госуслуг, «Управляем вместе» и иные электронные государственные сервисы. С инициативой проведения курсов выступило пермское отделение общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.
Партнерами в реализации проекта выступят краевые министерство информационного развития и связи, министерство социального развития, операторы мобильной связи и телекоммуникационных услуг.
По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, одна из задач ведомства – предоставить жителям возможность использовать потенциал мобильных устройств и оперативно получать необходимую информацию. «В этом отношении старшее поколение — наиболее уязвимая часть населения. Многие по разным причинам не могут обратиться к родственникам для оформления документов онлайн, им приходится стоять в очередях. Поэтому на курсах мобильной грамотности волонтеры также будут рассказывать о том, как ориентироваться в полезных информационных ресурсах, которые могут улучшить качество жизни. К примеру, с помощью сайта Госуслуг жители могут быстро записаться к врачу, оформить пособия и заявку на пенсию, оплатить услуги ЖКХ и все это — за несколько минут», - говорит Игорь Никитин.
По словам заместителя руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», председателя регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Елены Савельевой, организаторы курсов готовы предложить две площадки: «Это Мотовилихинский район Перми и Пермский район. У нас есть молодежное движение «Молодая гвардия», это ребята в возрасте до 25 лет, которые готовы обучиться на тьюторов и в дальнейшем проводить курсы мобильной грамотности».
Напомним, в Пермском крае в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, также проходят курсы по обучению людей старшего поколения компьютерной грамотности. По данным краевого минсоца, такие курсы в 2019 году прошли 410 жителей Прикамья предпенсионного возраста.
Отметим, что во втором квартале 2020 года запланирован запуск портала «Услуги и сервисы Пермского края». Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, по сравнению с 2018 годом в 2019 году объем заявлений в регионе на получение услуг в электронной форме увеличился почти вдвое - на 91%.
В 2019 году было получено более 5 млн заявлений. При этом количество получателей услуг в электронной форме в Пермском крае, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (портале Госуслуг), составляет уже более 1,7 млн человек. В 2018 в ЕСИА было зарегистрировано 1,3 млн человек.
Также растет популярность портала «Управляем вместе». За год эффективность портала «Управляем вместе» выросла в пять раз. Количество решенных вопросов увеличилось с трех тысяч в 2018 до 15 тысяч 2019 году. Больше половины проблем решаются в установленный восьмидневный срок. Кстати, 45% сообщений сейчас поступает через мобильное приложение, запуск которого состоялся летом 2019 года.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:13 | 25.02.2020
В Екатеринбурге на Ботанике нашли тело мертвого мужчины
19:29 | 25.02.2020
В Свердловской области продолжает падать заболеваемость ОРВИ
19:12 | 25.02.2020
Уральские города примут участие в эко-марафоне
19:02 | 25.02.2020
Впервые в проекте «Беги по краю» можно будет принять участие онлайн из любой точки мира
19:02 | 25.02.2020
В Екатеринбурге на трамвайных путях столкнулись два автомобиля
18:36 | 25.02.2020
Министр обороны РФ оценил организацию образовательного процесса в Пермском кадетском училище
18:32 | 25.02.2020
Команда ветеранов ГУФСИН выиграла хоккейный турнир в честь памяти известного командира уральского СОБР
18:29 | 25.02.2020
В Екатеринбурге на улице Машинной в пожаре погибла женщина
18:16 | 25.02.2020
Свердловский СК провел Всероссийский турнир по Кобудо памяти Героя России Владимира Ласточкина
18:01 | 25.02.2020
Ученик екатеринбургской гимназии победил в международном исследовательском конкурсе
17:32 | 25.02.2020
МЧС по Свердловской области предупреждает об ухудшении погодных условий
17:07 | 25.02.2020
В Екатеринбурге изменятся три автобусных маршрута
16:54 | 25.02.2020
В пермских городских лесах началась подготовка к пожароопасному сезону
16:51 | 25.02.2020
28 февраля в Перми откроется городская ярмарка, посвященная празднованию Масленицы
16:40 | 25.02.2020
В столице Урала стартует прием заявок на «Майскую прогулку»
16:18 | 25.02.2020
В Свердловской области младший медперсонал загоняют за порог бедности
15:58 | 25.02.2020
В Екатеринбурге экс-глава департамента рекламы МУГИСО отправится в колонию на девять лет
15:29 | 25.02.2020
В УрГУПСе в Екатеринбурге объяснили вырубку деревьев у кампуса
14:38 | 25.02.2020
В Серове осудят трех мошенников, обманувших более 30 пенсионеров
14:35 | 25.02.2020
В «Горьковке» пермякам расскажут о создателе первого атласа
14:22 | 25.02.2020
В Прикамье пройдет «горячая линия» по вопросам НКО
14:08 | 25.02.2020
Универсиада-2023 в Екатеринбурге пройдет с размахом
13:42 | 25.02.2020
В Нижнем Тагиле батутный парк выплатил ребенку 50 тысяч рублей
13:30 | 25.02.2020
В отделе полиции Красноуральска сменилось руководство
13:08 | 25.02.2020
В Екатеринбурге началась очередная вырубка зеленых насаждений
12:57 | 25.02.2020
Пермские школы примут делегацию педагогов из Москвы
12:52 | 25.02.2020
В Масленицу пермская эспланада станет единой развлекательной площадкой
12:48 | 25.02.2020
Попробовать угощения пермских рестораторов на «Гастроли фест» пришли около 11 тысяч человек
12:41 | 25.02.2020
В Екатеринбурге названы больницы, которые задействуют в Универсиаде-2023
12:37 | 25.02.2020
В Прикамье за два года построили 330 новых спортсооружений