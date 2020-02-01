В Пермском крае проведут курсы мобильной грамотности для людей старшего поколения

18:16 | 25.02.2020

Проект направлен на расширение доступа населения к современным информационным технологиям.



Для жителей Прикамья старше 50 лет проведут курсы мобильной грамотности. На специальных площадках их обучат безопасному и эффективному использованию мобильных устройств, а также расскажут про мобильные версии порталов Госуслуг, «Управляем вместе» и иные электронные государственные сервисы. С инициативой проведения курсов выступило пермское отделение общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.



Партнерами в реализации проекта выступят краевые министерство информационного развития и связи, министерство социального развития, операторы мобильной связи и телекоммуникационных услуг.



По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, одна из задач ведомства – предоставить жителям возможность использовать потенциал мобильных устройств и оперативно получать необходимую информацию. «В этом отношении старшее поколение — наиболее уязвимая часть населения. Многие по разным причинам не могут обратиться к родственникам для оформления документов онлайн, им приходится стоять в очередях. Поэтому на курсах мобильной грамотности волонтеры также будут рассказывать о том, как ориентироваться в полезных информационных ресурсах, которые могут улучшить качество жизни. К примеру, с помощью сайта Госуслуг жители могут быстро записаться к врачу, оформить пособия и заявку на пенсию, оплатить услуги ЖКХ и все это — за несколько минут», - говорит Игорь Никитин.



По словам заместителя руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», председателя регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае Елены Савельевой, организаторы курсов готовы предложить две площадки: «Это Мотовилихинский район Перми и Пермский район. У нас есть молодежное движение «Молодая гвардия», это ребята в возрасте до 25 лет, которые готовы обучиться на тьюторов и в дальнейшем проводить курсы мобильной грамотности».



Напомним, в Пермском крае в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, также проходят курсы по обучению людей старшего поколения компьютерной грамотности. По данным краевого минсоца, такие курсы в 2019 году прошли 410 жителей Прикамья предпенсионного возраста.



Отметим, что во втором квартале 2020 года запланирован запуск портала «Услуги и сервисы Пермского края». Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, по сравнению с 2018 годом в 2019 году объем заявлений в регионе на получение услуг в электронной форме увеличился почти вдвое - на 91%.



В 2019 году было получено более 5 млн заявлений. При этом количество получателей услуг в электронной форме в Пермском крае, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (портале Госуслуг), составляет уже более 1,7 млн человек. В 2018 в ЕСИА было зарегистрировано 1,3 млн человек.



Также растет популярность портала «Управляем вместе». За год эффективность портала «Управляем вместе» выросла в пять раз. Количество решенных вопросов увеличилось с трех тысяч в 2018 до 15 тысяч 2019 году. Больше половины проблем решаются в установленный восьмидневный срок. Кстати, 45% сообщений сейчас поступает через мобильное приложение, запуск которого состоялся летом 2019 года.

© «Вечерние ведомости»