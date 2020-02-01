В пермских городских лесах началась подготовка к пожароопасному сезону

16:54 | 25.02.2020

МКУ «Пермское городское лесничество» утвердило комплекс мер, направленных на защиту городских лесов от пожаров в весенне-летний период.



Специалисты Пермского городского лесничества уже провели ряд запланированных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. Так, в нормативном состоянии содержатся 157,5 км дорог лесохозяйственного назначения, осенью расчищено 82,7 км квартальных просек, доведены до нормативного состояния 268 км минерализованных полос, в том числе 66,4 км минерализованных полос опашки населенных пунктов, также за сезон было оборудовано 53 преграды в виде вкопанных столбов, валов и траншей, отремонтировано 16 шлагбаумов, установлено 10 камер с автоматической фотофиксацией.



Для всех пяти лесничеств города разработаны индивидуальные противопожарные планы, составлены схемы маршрутов пешего патрулирования и графики дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, проведена инвентаризация специального оборудования.



Лесничества полностью укомплектованы противопожарным оборудованием: мотопомпы, пожарные рукава, дымозащитные комплекты и ранцевые огнетушители, которые позволяют локализовать возгорания, не дав им перейти в серьёзный пожар.



После того, как сойдет снежный покров, лесники проведут проверку состояния минерализованных полос и противопожарных разрывов, которые служат барьером для распространения огня.



Кроме того, план предусматривает проведение постоянной разъяснительной работы с посетителями городских лесов. Лесничие, как и в прошлом году, займутся раздачей листовок на противопожарную тематику в общественных местах.



Напомним, в 2019 году благодаря совместным профилактическим действиям МЧС и районных администраций, оперативному реагированию на возгорания в городских лесах не было допущено ни одного пожара.

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