28 февраля в Перми откроется городская ярмарка, посвященная празднованию Масленицы

16:51 | 25.02.2020

На площадке возле гипермаркета «Лента» (проспект Парковый, 66) гостей ждут дегустация фермерских продуктов, развлекательная программа со скоморохами и розыгрышами.



Ярмарка будет принимать гостей с 28 февраля по 1 марта с 12:00 до 19:00. Кроме того, широкая развлекательная программа запланирована на 1 марта – ее старт будет дан в 13:00. Гостей ждут скоморохи, музыкальная программа, конкурсы и розыгрыши.



На этой площадке жители и гости города смогут приобрести мясную и молочную продукцию, продегустировать жареный сыр и разнообразные блины. Организаторами ярмарки выступили министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, администрация Перми, гипермаркет «Лента».



В этом году 225 дней продлятся ярмарки во всех районах города. Одним из новшеств станет проведение праздничных, сезонных, сельскохозяйственных, а также специализированных ярмарок: Масленицы, ярмарки, посвященной началу дачного сезона, сырной, медовой, праздника урожая и других.

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