Попробовать угощения пермских рестораторов на «Гастроли фест» пришли около 11 тысяч человек

12:48 | 25.02.2020

22 и 23 февраля в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» состоялся зимний фестиваль еды «Гастроли фест – зима». Он объединил на одной площадке более 50 кафе, ресторанов и производителей сладостей, закусок, посуды. Для гостей была организована развлекательная программа с выступлениями музыкальных группы и розыгрышем призов, отдельно были созданы локации для отдыха детей и игровая зона для взрослых с настольным футболом и Xbox.



За два дня попробовать угощения и развлечься на «Завод Шпагина» пришли около 11 тысяч человек. Для сравнения, примерно столько же жителей в швейцарском городе Давос.



Одним из гостей стал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он вместе с гостями фестиваля попробовал угощения пермских кафе и ресторанов и насладился концертной программой.



Как отмечают организаторы фестиваля, аншлаг был на каждой из представленных площадок. Организовано более 10 кулинарных мастер-классов от лучших рестораторов Пермского края. На улице была обустроена уютная PORSHE party zone с диджеем, повара готовили гостям необычные зимние блюда прямо на огне: плов, перепечи, гриль.



Фестиваль организован при поддержке министерства культуры Пермского края. Мероприятие проходит в рамках краевого фестиваля «Пермский период. Новое время».

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