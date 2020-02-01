Пермь: новости дня
12:37 | 25.02.2020
В Прикамье за два года построили 330 новых спортсооружений
В пятницу, 21 февраля, в Тольятти на Совете при полномочном представителе президента РФ в ПФО обсуждали развитие системы вовлечения жителей Приволжья в регулярные занятия физкультурой и спортом. Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в совете.
Открывая заседание совета, полпред президента Игорь Комаров отметил, что Приволжский федеральный округ по праву считается одним из самых спортивных в стране. Регионы ПФО могут принимать соревнования самого высокого уровня, спортсмены Приволжья завоевывают призовые места на международных соревнованиях. Однако, подчеркнул Игорь Комаров, помимо развития спорта высших достижений, основная цель органов государственной власти в этой сфере — создание условий для массового распространения занятий физкультурой и спортом среди населения.
«Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет развитию массового спорта и физкультуры огромное внимание, — напомнил Игорь Комаров. — Необходимо привлечь к здоровому, спортивному образу жизни как можно больше людей. Эта задача носит стратегический характер для улучшения качества жизни россиян и поступательного развития страны».
Одно из главных и самых востребованных направлений развития — создание условий для занятий спортом по месту жительства. Участники совета — главы регионов ПФО, представители Министерства спорта РФ, знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы Алексей Немов, Дмитрий Сватковский, Константин Вырупаев и другие — обсудили успешные примеры организации такой работы в регионах федерального округа. Полпред президента обратил внимание участников Совета на необходимость перехода от единичных практик к системной работе и созданию общеокружной программной платформы на основе лучших региональных разработок.
Четыре основных аспекта этой работы: инфраструктурный, организационный, кадровый и информационный – подробно обсудили на заседании совета.
Среди вариантов решения – использование школьных спортплощадок для массовых занятий спортом жителей ближайших домов. Спортивная инфраструктура школ должна начать работать на оздоровление людей, отметил Игорь Комаров. Этому поспособствуют проводимые на федеральном уровне мероприятия по введению односменного режима обучения.
В Прикамье растет загрузка существующих спортивных объектов, ведется строительство новых: это межшкольные стадионы, спортзалы и площадки образовательных учреждений, площадки ГТО в парках и скверах. За 2019 год в Пермском крае появилось около ста новых спортплощадок, а всего с 2017 года построено 330 новых спортсооружений. За этот же период больше новых спортобъектов в ПФО появилось только в Башкортостане.
Речь зашла и о необходимости расширения масштабов массовых спортивных соревнований для школьников и студентов, таких, как турнир «КЭС-Баскет», который охватывает 1,5 миллиона участников. Хорошо зарекомендовали себя в ПФО общественные проекты «Золотая шайба» и «Туриада». Команды из регионов округа выигрывают большую часть чемпионатов России по спортивному туризму, количество занимающихся этим видом спорта в 2015 года увеличилось на 15%. Этот положительный опыт нужно распространять и на другие виды спорта, подчеркнул полпред президента.
Участники совета обсудили и обеспеченность спортивной сферы кадрами. По словам Игоря Комарова, систему повышения квалификации и новый подход к мотивации педагогов и тренеров, работающих в образовании и спорте, нужно развивать.
Полпред также призвал активнее использовать интернет, соцсети и традиционные СМИ для освещения физкультурных мероприятий, пропаганды физической культуры и массового спорта.
В Пермском крае не менее трех раз в неделю занимаются спортом и физической культурой около 900 тысяч человек – это более 36% населения. К 2024 году, в соответствии с нацпроектом «Демография», этот показатель планируется увеличить до 55%.
© «Вечерние ведомости»
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