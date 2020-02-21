Ледовый городок «Легенды древней Пармы» завершает работу в связи с оттепелью

03:09 | 23.02.2020

В целях обеспечения безопасности принято решение завершить работу главного ледового городка Перми. В последний раз он примет гостей в рамках праздничной программы проводов Масленицы 1 марта.



Из-за аномального потепления на этой неделе ледовые объекты в городке «Легенды древней Пармы» подверглись сильному таянию. В связи с этим было принято решение о закрытии городка в целях обеспечения безопасности. В ближайшие дни неустойчивые элементы, которые могут представлять опасность, будут демонтированы. Городок в последний раз примет посетителей на Масленицу – 1 марта. В этот день гостей и жителей города ждет большая развлекательная программа на трех кварталах эспланады.



При этом городские катки у монументов «Героям фронта и тыла» и «МиГ на взлете», а также горка для катания на сноутьюбингах продолжат работать, но возможны технические паузы – в зависимости от температурных условий и таяния льда. Напомним, катание со своим спортинвентарем на этих объектах бесплатно для всех.

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