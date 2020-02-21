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03:07 | 23.02.2020
Льготный заем в полмиллиарда рублей позволит производителю химии Пермского края завершить инвестпроект
К реализации проекта «Метафракс» приступил в 2019 году. Объем капитальных вложений оценивается в 5,2 млрд руб. (без НДС). С привлечением займа ФРП предприятие намерено запустить производство параформальдегида мощностью 30 тыс. тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2021 года. Кроме того, инвестиционный проект предполагает строительство установки по производству формалина мощностью 180 тыс. тонн в год.
Как отмечают в ПАО «Метафракс», параформальдегид является продуктом импортозамещения. В настоящее время в России он не выпускается. Реализация проекта позволит не только целиком закрыть текущую потребность российского рынка, которая составляет порядка 7-8 тыс. тонн в год, но и направить продукцию на экспорт.
По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, привлечение займа ФРП - успешный пример сотрудничества предприятия с государством.
«В результате это поможет открыть производство параформальдегида, аналогов которому в России пока нет. Будут созданы новые высокотехнологичные рабочие места. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с ФРП по этому проекту и надеемся на продолжение совместной работы в дальнейшем», - заявил Владимир Даут.
Взаимодействие ПАО «Метафракс» с ФРП началось в 2018 году на площадке международного инвестиционного форума в Сочи. К этому времени у ФРП уже был большой опыт участия в инвестиционных проектах, в том числе в Пермском крае. С участием Пермского ФРП и министерства промышленности и торговли Пермского края ПАО «Метафракс» подготовило документы на получение займа в рамках программы «Проекты развития».
Реализация проекта ПАО «Метафракс» окажет положительное влияние на достижение показателей по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным. Кроме того, согласно его указу, в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7,7 млрд долл.
© «Вечерние ведомости»
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