Пермь: новости дня
16:04 | 21.02.2020
В Перми состоялся круглый стол при главе города по вопросам транспортного обслуживания
Обсуждались подход к определению стоимости автокилометра, изменение сроков действия контрактов, а также требования к характеристикам транспортных средств.
В 2020 году с перевозчиками будут заключены два вида контрактов.
Для заключения контракта на 5 лет перевозчик будет обязан иметь в распоряжении новые машины. По предварительным расчетам департамента транспорта администрации Перми, уже в этом году на линию должны выйти порядка 354 новых автобусов. Автобусы на маршрутах, связывающих правобережную часть города с его центром, будут обновлены практически полностью.
Перевозчики, чей автопарк обновлен частично, смогут принять участие в аукционе на 3-летние контракты, в которых сохраняются все базовые требования: возраст не более 10 лет, минимальный экологический класс Евро-3, поэтапное обновление подвижного состава. После завершения этого срока они также смогут принять участие в аукционах на 5 лет.
«Сегодня жители Кировского района не столько говорят о новом тарифе, сколько о комфортном проезде на общественном транспорте в центр города. Автобусы горожанам нужны теплые и комфортные», – подчеркнула депутат Наталья Рослякова и добавила, что необходимо обновить остановки, особенно в отдаленных районах. Депутат Сергей Богуславский также согласен с тем, что жители ждут кардинального улучшения всей транспортной инфраструктуры.
Также заместитель главы администрации Людмила Гаджиева доложила текущую обстановку по транспортным картам: «Впервые жителям предложили тарифное меню. Популярностью пользуются проездные на один месяц и на квартал. 34 человека купили годовые проездные. Большая часть использует транспортную карту как электронный кошелек».
В ближайшее время состоится встреча главы города с крупными пермскими перевозчиками, чтобы еще раз обсудить их позицию.
© «Вечерние ведомости»
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