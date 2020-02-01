Пермь: новости дня
15:42 | 21.02.2020
Комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрил изменения в Генплан города Перми
Члены комитета поддержали представленный департаментом земельных отношений проект, который предусматривает строительство и реконструкцию улиц Маршала Жукова, Плеханова, Зои Космодемьянской, Братьев Игнатовых и Комбайнеров. «Для обеспечения финансирования ремонта улицы Братьев Игнатовых от Мира до шоссе Космонавтов будут внесены изменения в муниципальную программу по организации дорожной деятельности в Перми», - отметила Ольга Немирова.
Городской комитет по физкультуре и спорту и управление капитального строительства администрации Перми внесли предложение изменить зонирование нескольких территорий.
Предлагается включить в границы зоны рекреационно-ландшафтных территорий площадку, расположенную недалеко от лыжной базы «Прикамье», в Кировском районе Перми. Это необходимо для строительства лыжероллерной трассы.
Корректировка границы подзон и территориальных зон земельного участка площадью 26 588 кв. м по улице Юнг Прикамья и участка площадью 3882 кв. м по улице Адмирала Макарова в Кировском районе Перми нужна для разработки проектной документации на строительство общеобразовательной школы.
Еще один проект изменений ПЗЗ содержит предложение о включении в границы зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений земельного участка по улице Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе Перми. В случае утверждения проекта 25 февраля на пленарном заседании Думы здесь может появиться новый теннисный корт.
© «Вечерние ведомости»
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