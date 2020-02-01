Комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрил изменения в Генплан города Перми

15:42 | 21.02.2020

В работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Алексей Демкин, Михаил Бесфамильный, Вероника Куликова, Надежда Агишева, Владимир Молоковских, Александр Филиппов, Валерий Шептунов, Андрей Полуянов, заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева, начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова, начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.

Члены комитета поддержали представленный департаментом земельных отношений проект, который предусматривает строительство и реконструкцию улиц Маршала Жукова, Плеханова, Зои Космодемьянской, Братьев Игнатовых и Комбайнеров. «Для обеспечения финансирования ремонта улицы Братьев Игнатовых от Мира до шоссе Космонавтов будут внесены изменения в муниципальную программу по организации дорожной деятельности в Перми», - отметила Ольга Немирова.

Городской комитет по физкультуре и спорту и управление капитального строительства администрации Перми внесли предложение изменить зонирование нескольких территорий.

Предлагается включить в границы зоны рекреационно-ландшафтных территорий площадку, расположенную недалеко от лыжной базы «Прикамье», в Кировском районе Перми. Это необходимо для строительства лыжероллерной трассы.

Корректировка границы подзон и территориальных зон земельного участка площадью 26 588 кв. м по улице Юнг Прикамья и участка площадью 3882 кв. м по улице Адмирала Макарова в Кировском районе Перми нужна для разработки проектной документации на строительство общеобразовательной школы.

Еще один проект изменений ПЗЗ содержит предложение о включении в границы зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений земельного участка по улице Звонарева, 1а в Мотовилихинском районе Перми. В случае утверждения проекта 25 февраля на пленарном заседании Думы здесь может появиться новый теннисный корт.

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