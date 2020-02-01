В Прикамье определен проектировщик многофункционального спорткомплекса на месте стадиона «Энергия»

15:23 | 21.02.2020

Завершился аукцион на проектирование многофункционального спортивного комплекса. Объект расположится на месте стадиона «Энергия» по ул. Советской, 100 в Перми. Заказчиком работ является Управление капитального строительства Пермского края.

На участие в аукционе поступило 8 заявок. 7 компаний были допущены к участию, все они соответствовали требованиям, установленной конкурсной документацией. Победила компания «ВерхнекамПроект», которая предложила выполнить проектно-изыскательские работы за 26,5 млн рублей.

ООО «ВерхнекамПроект» зарегистрировано в Перми. Основной вид деятельности компании: деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Организация на рынке с 2016 года. Среди крупных объектов, с которыми работали специалисты «ВерхнекамПроекта»: крытый ледовый каток и здание образовательной организации.

Контракт будет заключен в течение 20 дней после предоставления победителем аукциона банковской гарантии. Срок выполнения работ – 405 дней.

За отведенное время подрядчик должен провести обследование существующих на участке строений для их дальнейшего сноса, организовать инженерно-изыскательские мероприятия, разработать объемно-планировочные решения, проектно-сметную документацию, рассчитать нагрузку на сети. Контроль действий подрядчика будет проходить в том числе за счет государственной экспертизы, проектировщик должен получить положительные заключения на результаты инженерно-изыскательских работ и проектно-сметную документацию.

Напомним, на земельном участке площадью почти 29 тыс. квадратных метров планируется разместить новое здание комплекса и открытую площадку для занятий спортом. В комплексе будут размещены спортивные залы, бассейн длиной 25 метров на четыре дорожки, универсальная открытая спортивная площадка с беговым кругом 200 метров и мини-футбольным полем. По задумке даже на крыше можно будет заниматься спортом: проектировщикам необходимо предусмотреть возможность размещения там беговых дорожек, тропинок с перепадами высот для занятий скандинавской ходьбой, две спортивные площадки. Рассчитывается, что в новом спортивном комплексе будут проводиться соревнования, поэтому здесь появятся и трибуны. Они должны вмещать до 1000 человек.

Сейчас в Прикамье спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимаются около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%.

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