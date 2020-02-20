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13:43 | 21.02.2020
Игорь Сапко: «Расширение возможностей программы маткапитала - поддержка для молодой семьи»
Первый заместитель руководителя фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что главным автором этого законопроекта стал президент России Владимир Путин, которому принадлежит и сама идея маткапитала.
«Этот закон решает много вопросов в интересах семей. Мы оперативно объединили усилия всех ветвей власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитеть это решение, которого ждут граждане. Так нам надо работать и впредь, решая социальные проблемы, – на это нас ориентирует Президент России», – заявил он.
Координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что поправки также предполагают сокращение процедур и времени по сбору документов для маткапитала.
«Семья обратится один раз, напишет заявление, где сразу будут учитываться все особенности, и не нужно будет идти к нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья», – пояснила парламентарий.
Она уточнила, что на региональной неделе депутатов Госдумы единороссы совместно с партийными приемными проведут разъяснительную работу с населением по предстоящим нововведениям материнского капитала.
«У нас открыта сеть «семейных» приемных в рамках в том числе партпроекта, куда приходят родители детей проконсультироваться по различным вопросам. И мы будем разъяснять новые положения принимаемого сегодня в третьем чтении федерального закона», – отметила Окунева.
Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законопроект, которые касаются использования материнского капитала. Они подготовлены в результате договоренности между Правительством, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Предлагаемые изменения разработаны в соответствии с поручениями Президента России, озвученными в Послании Федеральному Собранию.
Поправки предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, – они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей. Кроме того, право на получение материнского капитала получат одинокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского капитала сокращается до пяти дней, сама процедура выдачи также упрощается.
Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко подчеркнул: «Во время приемов граждан ко мне часто приходят обращения от молодых семей по поводу улучшения жилищных условий. Безусловно, материнский капитал является важным подспорьем в этом вопросе, поэтому расширение возможностей программы и продление срока является значительной поддержкой для молодой семьи. Повысится удобство для граждан в получении маткапитала, необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд (ПФР) всего один раз через МФЦ, личный кабинет на портале госуслуг и в самом фонде. Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят в течение десяти дней, а не тридцати как раньше. Сократится втрое – до пяти дней и срок выдачи сертификата на маткапитал. Большим плюсом в этом вопросе станет и начатая партией «Единая Россия» работа по снижению ставок на ипотеку. Наша главная задача – сделать жилье доступным».
© «Вечерние ведомости»
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