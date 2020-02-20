Координировать реализацию нацпроектов в Прикамье будет совет при губернаторе

23:47 | 20.02.2020

20 февраля глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочее совещание с председателем Общественной палаты Пермского края Дмитрием Красильниковым.



Врио губернатора подчеркнул, что Общественная палата зарекомендовала себя и среди жителей Прикамья, и среди представителей властей региона. «Нам необходимо продолжать взаимодействие, потому что перед нами стоят задачи и по предложению поправок в Конституцию РФ, в том числе и по внутренним региональным вопросам, и продолжить реализацию нацпроектов, - отметил Дмитрий Махонин. - Это важно делать в диалоге с жителями - учитывать мнение, вовремя разъяснять происходящие изменения».



По словам главы Прикамья, жители региона не всегда успевают отслеживать актуальную информацию по происходящим в крае изменениям. Дмитрий Махонин попросил уделить особое внимание ведению разъяснительной работы в личных встречах с гражданами и в соцсетях. Нужна работа с населением по вопросам реализации национальных проектов, особенно социальной поддержки граждан: размер минимальной оплаты труда, индексация пенсий, а также предложений поправок в Конституцию РФ.



Напомним, на днях президент России встретился с рабочей группой, готовящей предложения о внесении поправок в Конституцию. Особое внимание Владимир Путин уделил темам семьи, молодежи, защиты персональных данных, территориальной целостности, волонтерства. Глава государства подчеркнул, что тема защиты традиционных семейных ценностей должна быть поддержана.



Дмитрий Красильников отметил, что многие предложения, речь о которых шла на рабочей группе у президента, встретили поддержку и в нашем регионе.



Для организации гражданского и парламентского контроля реализации нацпроектов в Прикамье руководитель краевой Общественной палаты предложил создать Координационный совет при главе региона. На этой площадке можно будет вести открытое обсуждение изменений в Прикамье, происходящих в рамках реализации национальных проектов. Дмитрий Махонин поддержал идею. По мнению главы Прикамья, в состав Совета должны войти члены Общественной палаты, представители ОНФ, депутаты.



Также участники встречи обсудили идею создания муниципальных общественных советов, призванных стать важными институтами развития гражданского общества в территориях, наделенных полномочиями общественного контроля.



Напомним, в своем Послании президент Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения, в соответствии с которыми российский парламент и региональные власти получат больше полномочий. В результате изменения, в которых нуждаются жители страны, смогут происходить быстрее.

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