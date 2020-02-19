Стартовала регистрация на Пермский международный марафон

12:26 | 20.02.2020

Сегодня, 20 февраля, открылась регистрация на Пермский международный марафон, который состоится в этом году 5 и 6 сентября. Подать заявку на участие можно по ссылке: https://russiarunning.com/event/PermMarathon2020.



В этом году организаторы главного забега Пермского края подготовили для участников 12,8 тыс. слотов, что почти на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. Любителей бега, а также профессиональных спортсменов в этом году ждет 7 дистанций. Мероприятие пройдет традиционно в два дня – сначала культурно-спортивная часть и открытие марафона, затем сами забеги.



Напомним, впервые Пермский международный марафон прошел в 2017 году. Тогда на разные дистанции марафона вышли 5,5 тысячи человек, в 2018 году участие в грандиозном спортивном событии приняли 7,2 тысячи человек. В 2019 году на старт вышли уже 9,2 тысячи человек. Это не только жители Пермского края, но и гости из других регионов и даже стран, например, Казахстана, Польши, Белоруссии, Украины, Швеции. Самому маленькому участнику был 1 год, самому опытному – 88 лет. Впервые был организован отдельный детский забег, в нем приняли участие 687 ребят, в том числе команды дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт». Ежегодно вместе с пермяками и гостями города в забегах принимают участие представители краевых и городских властей, депутаты.



Отметим, вовлечение жителей Прикамья в занятия физической культурой и спортом является одной из приоритетных задач региональных властей. На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается более 36% жителей Пермского края. В рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, планируется довести этот показатель до 55%.

© «Вечерние ведомости»