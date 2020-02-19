Гости молодежного форума в Перми смогут познакомиться с событиями «Сталинградской битвы» в VR-очках

12:21 | 20.02.2020

19 февраля на заседании правительства Пермского края обсудили предстоящую зимнюю сессию краевого Молодежного форума. Она пройдет 29 февраля на площадке «Завода Шпагина» - в цехе Д1. Участниками форума станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки на участие в форуме уже подали свыше 600 человек, регистрация продолжается до 28 февраля, заявку можно подать в системе АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/31557).



Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что из года в год форум привлекает все больше молодых ребят, постоянно растет география участников: «Радует, что много людей не только из краевой столицы, но и из других территорий приезжает участвовать».



Также Дмитрий Махонин подчеркнул, что благодаря форуму молодые прикамцы должны получать не только ресурсы на реализацию своих идей, но и возможность трудоустройства и дальнейшего развития в конкретной сфере деятельности: «Мы должны использовать эту площадку с точки зрения того, что молодой человек, проявляя инициативу, смекалку, должен понимать, что ему могут предложить работу или карьерный рост». В частности, для этого необходимо в дальнейшем организовывать встречи с представителями действующих предприятий и бизнесменами, на которых ребята смогут презентовать свои идеи.



По словам руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлии Ветошкиной, гостей форума ждет насыщенная образовательная программа, состоящая из 2 блоков. «Первый - образовательный, состоящий из практик-сессий, воркшопов и открытых лекций по трем направлениям: социальное проектирование, молодежное предпринимательство и медиа-направление. Второй блок - практический», - отметила она.



По ее словам, участники форума, подавшие заявки на конкурс молодежных инициатив, смогут пообщаться с экспертами, задать им вопросы, благодаря чему ребята получат возможность реализовать свои проекты в кратчайшие сроки. По итогам конкурса авторы проектов-победителей будут награждены денежными премиями, которые они, в частности, смогут потратить на реализацию своих идей. Лучшие проекты будут рекомендованы для участия в конкурсах с грантовой поддержкой.



На форуме студенты и школьники получат возможность пообщаться с единомышленниками и задать вопросы экспертам. Среди федеральных экспертов - бизнес-коуч, тренер Е-Консалта Марина Павлова, которая расскажет об использовании скрайбинга (набрасывание эскизов рисунков во время выступления маркером на белой доске. - Прим. ред.) в презентации идей, а также Мадина Гуева - начальник отдела грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи, она расскажет о том, как получить грантовую поддержку, как избежать типичных ошибок. Своим опытом с гостями форума также поделятся руководитель образовательных программ акселератора «Большая разведка» Дмитрий Шишкин и федеральный эксперт конкурсов Росмолодежи Елена Малкова и многие другие.



Также Юлия Ветошкина рассказала, что в рамках форума 29 февраля молодежные организации проведут различные активности для участников. В частности, это интерактив «Сталинградская битва», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята в специальных очках виртуальной реальности (VR) смогут познакомиться с ходом военных действий и событий тех лет. Также гостей ждут мастер-классы по скейтбордингу, обучению навыкам оказания первой помощи, медиахакатон.



Форум завершится подведением итогов конкурса муниципальных образований «Молодежка59» и награждениями победителей конкурса «Волонтер Прикамья», конкурса на разработку талисмана молодежной политики Пермского края, конкурса «Конвейер проектов».



С 29 февраля в режиме реального времени пройдет онлайн-трансляция в группе форума «Вконтакте», чтобы те, у кого нет возможности стать участником, могли послушать выступления приглашенных экспертов. Записи выступлений будут сохранены в группе форума. В прошлом году лекции онлайн посмотрели более 3 тыс. человек.



Главным хэштегом молодежного форума уже второй год подряд является #нужные_люди. Кроме того, с 28 января по 19 февраля подписчики группы «Молодежный форум. Пермский период» в социальной сети «Вконтакте» выбирали еще один хэштег к форуму, который участники будут использовать в своих постах о форуме 29 февраля. 20 февраля будут подведены итоги голосования и объявлен хэштег.



Подробнее о мероприятиях форума можно узнать в официальной группе мероприятия во «Вконтакте» (https://vk.com/molforum59).

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