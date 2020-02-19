Дмитрий Махонин: Развитие малого и среднего бизнеса – важное направление сотрудничества бизнеса и власти

12:19 | 20.02.2020

19 февраля глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолием Маховиковым.



Глава Прикамья отметил, что по-прежнему одним из приоритетных направлений в сфере взаимодействия бизнеса и власти является развитие малого и среднего предпринимательства. «Сегодня на заседании правительства поручил коллегам продумать и создать программу по поддержке и развитию бизнеса на 10 лет вперед. Амбициозная задача, но мы должны заходить в повестку в сфере социального обслуживания населения, развития промышленности и поддержки предпринимательства именно на долгосрочной перспективе. Представители предпринимательского сообщества должны понимать, что могут развиваться стабильно», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



Анатолий Маховиков рассказал об общей ситуации предпринимательской среды Пермского края, озвучил форматы взаимодействия с органами власти, а также обозначил наиболее частые вопросы, возникающие у предпринимателей региона.



По итогам прошлого года, Пермский край вошел в топ-25 рейтинга инвестпривлекательности регионов. Кроме того, в Прикамье реализуется 17 крупных инвестконтрактов. Реализация инвестпроектов в Прикамье позволит создать до 2024 года 23 тыс. рабочих мест, на данный момент создано уже порядка 10 тыс. рабочих мест. Всего на данный момент в крае работает более 100 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.



По словам бизнес-омбудсмена, реальную картину состояния бизнеса в регионе отражает объем налогов в бюджеты всех уровней, который уплачивают предприниматели. «За последний год налоговые выплаты от бизнесменов во все уровни бюджетов возросли практически на 15%. Это говорит о том, что рост рынка, который обслуживают малые и средние предприниматели, растет. Они больше платят налогов, а значит, и их выручка становится больше», - отметил он.



Особое внимание в ходе встречи уделили поддержке среднего и малого предпринимательства со стороны государства. Глава Прикамья обратил внимание, что важную роль в этом вопросе играет информирование бизнесменов, в особенности в муниципалитетах. В связи с этим он попросил омбудсмена как можно теснее сотрудничать с главами муниципалитетов, оказывать им содействие в информировании местных бизнесменов о мерах господдержки.



Отдельно в ходе встречи Уполномоченный сообщил о системной работе с контрольно-надзорными органами по реформированию их деятельности. «Могу сказать, что очень важна именно профилактика правонарушений, то есть повышение грамотности, путем проведения активной информационно-просветительной работы с бизнесом. На встречах предпринимателей с надзорными органами, которые мы проводим, речь идет о самых распространенных нарушениях и о том, каким образом их можно избежать», - отметил бизнес-омбудсмен.



За 2019 год в аппарат бизнес-омбудсмена поступило свыше 1,1 тыс. обращений, их них письменно было подано 486 жалоб, которые в 68% случаев признаны обоснованными и после вмешательства Уполномоченного права бизнесменов были восстановлены.



Среди самых распространенных вопросов – контрольно-надзорная и разрешительная деятельность, земельно-имущественные отношения, включая вопросы, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, а также обращения, связанные с отменой единого налога на вмененный доход и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

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