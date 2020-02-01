Глава Пермского края поздравил призеров Зимних юношеских олимпийских игр и их тренеров

13:25 | 19.02.2020

В среду, 19 февраля, на заседании правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с заслуженными наградами тренеров и призеров III Зимних юношеских олимпийских игр 2020 года, которые проходили в январе в швейцарской Лозанне.



Всего от Пермского края в соревнованиях принимали участие три спортсмена, и все три завоевали награды. Золотые медали в турнире спортивных пар по фигурному катанию завоевали Дмитрий Рылов и Аполлинария Панфилова, а бронзовую награду в дисциплине ски-кросс по фристайлу получила лыжница из Чусового Владислава Балюкина.



«Наверно, вдвойне почетно, что Юношеские олимпийские игры проходили в Лозанне, где расположена штаб-квартира олимпийского движения. Мы очень гордимся вами, очень гордимся тренерским составом. Я вас от всей души поздравляю с вашими победами. Продолжайте нас радовать. Успехов вам!» - поздравил Дмитрий Махонин.



Вместе с юными спортсменами благодарственными письмами главы Прикамья за вклад в развитие физической культуры и спорта в Пермском крае и подготовку призеров III Зимних юношеских олимпийских игр 2020 года были награждены наставники медалистов. Дмитрий Махонин вручил благодарность тренеру краевой спортшколы олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт» в г. Пермь Валентине Тюковой, подготовившей фигуристов, и тренеру по фристайлу краевой СШОР «Огонек» им. Л. Д. Постникова в г. Чусовой Сергею Можаеву. Награда воспитанницы Сергея Можаева стала историческим событием для всей чусовской спортивной школы.



Глава Пермского края отметил, что развитие массового спорта и открытие новых спортивных сооружений для профессиональной подготовки спортсменов – один из приоритетов краевых властей. «Мы многое делаем для развития спорта, для строительства новых спортивных учреждений и наполнения - действующих. У нас большие планы, которые мы просто обязаны реализовать», - подчеркнул Дмитрий Махонин. Например, в прошлом году с поддержкой нацпроекта завершена реконструкция стадиона «Гайва». В этом году продолжается подготовка к строительству многофункционального спортивного комплекса на месте стадиона «Энергия». Там спортивные площадки будут даже на крыше. Ведется проектирование Регионального центра по фигурному катанию, в Лысьве планируют построить новый Дом спорта.



Отметим, в Прикамье ведется популяризация занятий физической культурой и спортом. Сейчас в регионе регулярно (не менее трех раз в неделю) физическую нагрузку имеют около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%.

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