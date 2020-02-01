Пермь: новости дня
12:45 | 19.02.2020
В Перми одобрены изменения Генерального плана по отдельным территориям
Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, на обсуждение было вынесено три проекта изменений в Генеральный план города. Одним из проектов предусмотрена смена функционального зонирования четырех кадастровых кварталов, расположенных на территории района Новобродовский. Сегодня эти кварталы входят в границы зоны рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р). Фактически большинство образованных земельных участков в пределах кварталов не являются рекреационными зонами, на них размещены индивидуальные жилые дома. Проектом предусмотрено изменение функциональной зоны для данных кварталов на зону малоэтажной застройки (СТН-И). В случае утверждения соответствующего проекта Пермской городской Думой, следующим шагом станет корректировка городских Правил землепользования и застройки в отношении данной территории.
Еще один проект изменений Генерального плана подготовлен по предложениям департамента дорог и благоустройства администрации Перми с целью развития транспортной инфраструктуры в Дзержинском, Индустриальном и Ленинском районах города. Проектом предусмотрены внесения изменений в карту границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства, карту развития улично-дорожной сети и ряд других разделов Генплана. Утверждение данного проекта позволит осуществить строительство и реконструкцию нескольких городских улиц. В частности, речь идет о реконструкции следующих улиц: Маршала Жукова от улицы Шевченко до улицы Лермонтова, Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской, Зои Космодемьянской, Братьев Игнатовых от улицы Мира до шоссе Космонавтов, Комбайнеров от улицы Мира до шоссе Космонавтов.
Отдельный проект изменений Генерального плана подготовлен для смены функционального зонирования ряда рекреационных территорий города. Предлагается включить в зону экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП) 6 новых территорий, которые в настоящее время относятся к зоне рекреационных специальных объектов (ТСП-Р). В частности, это касается территории вдоль долины реки Гайвы в Дзержинском и Ленинском районах, территорий, расположенных севернее улицы Ласьвинской, 98 в Кировском районе и ряде других земель.
– Предложенные изменения Генерального плана позволят актуализировать документ, а также создадут правовую основу для дальнейшей реализации крупных инфраструктурных проектов, – подчеркнула Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.
© «Вечерние ведомости»
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