В Березниках впервые в Прикамье начали использовать новую методику лечения тяжелых онкопациентов

12:43 | 19.02.2020

В Краевую больницу им. Е.А. Вагнера в Березниках поступил новый аппарат для гипертермической перфузии, благодаря которому ряд противоопухолевых препаратов (химиотерапия) лучше проникают в пораженные органы, ткани и клетки и оказывают более эффективное лечение. Новую методику в лечении онкологических пациентов врачи больницы уже начали применять на практике.



По словам Владимира Санникова, заведующего онкологическим отделением Краевой больницы им. Е.А. Вагнера, данный способ лечения онкозаболеваний – это новая опция современного комбинированного лечения: «Сегодня мы пока единственные в Пермском крае, кто применяет новую методику. Все это должно позволить нам увеличить продолжительность и качество жизни онкологических пациентов».



Как отмечают в медучреждении, при помощи новой технологии в Березниках будут лечить определенную группу тяжелых онкобольных, страдающих злокачественными новообразованиями брюшины, женских половых органов, желудка, кишечника.



Помощь в приобретении аппарата для гипертермической перфузии Performer HT, стоимостью 6 млн 190 тыс. рублей оказало предприятие ПАО «Уралкалий».



Отметим, борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач для правительства Пермского края, в том числе и в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Так, в течение прошлого года в Прикамье в рамках нацпроекта было открыто 235 кабинетов по раннему выявлению заболеваний, 5 из которых на базе Краевой больницы им. Е.А. Вагнера. По данным на конец января текущего года, за время работы в пяти кабинетах было осмотрено более 3,2 тыс. человек, около 200 были отправлены на дополнительное обследование. Кроме того, на базе больницы в 2019 году был открыт центр амбулаторной онкологической помощи.

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