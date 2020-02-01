Пермь: новости дня
12:39 | 19.02.2020
В 2019 году в Перми выдали 36 разрешений на строительство новых многоквартирных домов
Как пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, всего по итогам 2019 года выдано 36 разрешений на строительство новых многоквартирных жилых домов общей площадью 471 930,71 кв. м. Еще 4 разрешения выдано на строительство новых блокированных индивидуальных жилых домов. Объем жилья по этим разрешениям составляет 6 540,98 кв. м.
Количество действующих разрешений на строительство по данным на конец 2019 года составляет 128 единиц с общим объемом возводимого жилья 1 692 759,8 кв. м. Внесены изменения, в том числе в связи с продлением срока действия – в 148 разрешений на строительство.
По итогам 2019 года выдано 40 разрешений на ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 418 756,8 кв. м. Кроме того, выдано 6 разрешений на ввод в эксплуатацию индивидуальных блокированных жилых домов площадью 6 142,1 кв. м.
Также в прошлом году выдано 112 разрешений на строительство зданий нежилого назначения. Внесены изменения в 176 разрешений на строительство данных объектов, в том числе в связи с продлением срока действия. Выдано 93 разрешения на ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:01 | 19.02.2020
«Урал» посвятит 75-летию Великой Победы сегодняшнюю игру с «Самарой»
14:46 | 19.02.2020
В Первоуральске вынесли приговор бизнесмену за незаконную рубку леса вдоль железной дороги
14:39 | 19.02.2020
На Среднем Урале до конца рабочей недели будет тепло
14:20 | 19.02.2020
В Прикамье выбрали генподрядчика для строительства многофункционального центра с гостиницей
14:16 | 19.02.2020
В Белоярке неизвестные продолжили вырубать лес, несмотря на запрет суда и прокуратуры
14:09 | 19.02.2020
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
14:07 | 19.02.2020
Каждый четвертый продукт в сетевых магазинах Прикамья – местный
13:59 | 19.02.2020
В Верхней Салде осужден водитель, сбивший пенсионерку
13:31 | 19.02.2020
В Нижнем Тагиле загорелся частный стоматологический салон
13:25 | 19.02.2020
Глава Пермского края поздравил призеров Зимних юношеских олимпийских игр и их тренеров
13:21 | 19.02.2020
Информационные технологии позволят создать модель развития инфраструктуры Пермского края
13:16 | 19.02.2020
В Екатеринбурге пройдет акция «Парад для каждого ветерана»
12:45 | 19.02.2020
В Перми одобрены изменения Генерального плана по отдельным территориям
12:43 | 19.02.2020
В Березниках впервые в Прикамье начали использовать новую методику лечения тяжелых онкопациентов
12:41 | 19.02.2020
Власти Екатеринбурга экономят на ветеранах
12:39 | 19.02.2020
В 2019 году в Перми выдали 36 разрешений на строительство новых многоквартирных домов
12:32 | 19.02.2020
Прикамцы смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем России – кубком Гагарина
12:27 | 19.02.2020
В районах Перми завершили работу ледовые городки
12:26 | 19.02.2020
В Свердловской области инвалиду возместят более полумиллиона рублей за сгоревший дом
12:18 | 19.02.2020
Власти Прикамья обеспечат льготников лекарствами для лечения онкологии, остеопороза и диабета
12:10 | 19.02.2020
В Екатеринбурге суд заставил мужчину демонтировать камеру, при помощи которой тот хотел поймать вора
11:46 | 19.02.2020
«Коляда-театр» в Екатеринбурге рискует закрыться
11:27 | 19.02.2020
Камышлов второй год подряд заслужил звание «город-сугроб»
11:14 | 19.02.2020
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины во время пожара в екатеринбургском реабцентре
10:53 | 19.02.2020
В Свердловской области в ДТП пострадали пять пассажиров автобуса
10:35 | 19.02.2020
Прокуратура заинтересовалась пожаром в реабилитационном центре на Уктусе, где погибла женщина
10:30 | 19.02.2020
В Екатеринбурге сгорел реабилитационный центр, площадь горения составила 300 «квадратов»
10:09 | 19.02.2020
Карпинск планово останется без всех коммунальных услуг
10:05 | 19.02.2020
В ЦК «Урал» пройдут пожарные учения
09:43 | 19.02.2020
Под Режом сгорел частный жилой дом
09:31 | 19.02.2020
В столице Урала подросток попал под трамвай
09:23 | 19.02.2020
В Прикамье подвели итоги реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году