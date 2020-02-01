В 2019 году в Перми выдали 36 разрешений на строительство новых многоквартирных домов

12:39 | 19.02.2020

В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми подвели итоги работы по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства за 2019 год.



Как пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, всего по итогам 2019 года выдано 36 разрешений на строительство новых многоквартирных жилых домов общей площадью 471 930,71 кв. м. Еще 4 разрешения выдано на строительство новых блокированных индивидуальных жилых домов. Объем жилья по этим разрешениям составляет 6 540,98 кв. м.



Количество действующих разрешений на строительство по данным на конец 2019 года составляет 128 единиц с общим объемом возводимого жилья 1 692 759,8 кв. м. Внесены изменения, в том числе в связи с продлением срока действия – в 148 разрешений на строительство.



По итогам 2019 года выдано 40 разрешений на ввод в эксплуатацию жилья общей площадью 418 756,8 кв. м. Кроме того, выдано 6 разрешений на ввод в эксплуатацию индивидуальных блокированных жилых домов площадью 6 142,1 кв. м.



Также в прошлом году выдано 112 разрешений на строительство зданий нежилого назначения. Внесены изменения в 176 разрешений на строительство данных объектов, в том числе в связи с продлением срока действия. Выдано 93 разрешения на ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения.

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