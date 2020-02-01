Прикамцы смогут сфотографироваться с главным хоккейным трофеем России – кубком Гагарина

12:32 | 19.02.2020

24 февраля в Пермь привезут кубок Гагарина. В течение одного дня он будет находиться на первом этаже ТЦ «Колизей Синема», сфотографироваться с ним сможет каждый желающий. Доступ посетителей к нему будет открыт с 13 до 17 часов. Там же гости смогут пообщаться с членами детской хоккейной команды «Легенда», которая отправится представлять Пермский край на финальные игры всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Сочи.



Кубок Гагарина является главным клубным трофеем российского хоккей. Его вручают командам, выигравшим плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом году главный хоккейный кубок России также побывал в столице Прикамья. В 2019 году кубок Гагарина достался команде ЦСКА. Именно поэтому тренер по физической подготовке ЦСКА Дмитрий Пирожков, являющийся уроженцем Пермского края, привез его на родину на несколько дней. Спортсмен провел фотосессию, раздал автографы и пообщался с юными хоккеистами и тренерами, а также провел небольшой мастер-класс.



Отметим, сейчас кубок будет привезен в Пермь в рамках сотрудничества Континентальной хоккейной лиги и компании «Ростелеком».



Напомним, развитию хоккея в Прикамье уделяют особое внимание. В ноябре 2019 года в присутствии президента Федерации хоккея России, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка была подписана программа развития хоккея в Пермском крае на 2020-2024 годы. В рамках программы планируется привлечение в регион масштабных спортивных событий, количество занимающихся этим видом спорта планируется увеличить до 12 тыс. человек. Также планируется, что в ходе реализации программы в крае заработает 87 крытых и открытых ледовых площадок, отвечающих всем стандартам.

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