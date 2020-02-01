Власти Прикамья обеспечат льготников лекарствами для лечения онкологии, остеопороза и диабета

12:18 | 19.02.2020

Власти Пермского края объявили аукционы за закупку лекарственных препаратов «Ланреотид», «Золедроновая кислота», «Гозерелин», «Вилдаглиптин» и «Темозоломид» для обеспечения ими федеральных и региональных льготополучателей. Общая начальная цена контрактов составит 115,4 млн рублей. Заказчик – министерство здравоохранения Пермского края.



Препараты «Ланреотид», «Гозерелин», и «Темозоломид» применяются для лечения злокачественных новообразований, «Золедроновая кислота» необходима для лечения остеопороза и «Вилдаглиптин» - препарат, используемый в терапии сахарного диабета 2 типа.



Закупаемые лекарства должны поставляться один раз в квартал в течение текущего года.



Закупка позволит обеспечить всех нуждающихся лекарствами в течение 2020 года и первого квартала 2021 года. По информации министерства здравоохранения Пермского края, право на льготное лекарственное обеспечение в регионе имеют почти 300 тысяч человек, более 60 тысяч из них - федеральные льготополучатели и 235 тысяч человек - региональные.



Итоги аукционов будут подведены в начале марта 2020 года.



В регионе продолжается работа по снижению смертности от онкологических заболеваний в рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного президентом Владимиром Путиным. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкозаболеваний умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%.

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