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12:11 | 19.02.2020

Елена Анисимова назначена руководителем аппарата правительства Пермского края

19 февраля на заседании правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин представил нового и.о. руководителя аппарата правительства Пермского края. Им стала Елена Анисимова.

«У нас с вами произошли небольшие кадровые изменения - хочу представить нового руководителя аппарата правительства - Елена Леонидовна Анисимова. Елена Леонидовна является опытным управленцем: работала и в администрации Перми, и в Чусовом. Ценно, что Елена Леонидовна понимает, как работать с правительством со стороны муниципального служащего, имеет взгляд на процесс с другой стороны», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

В 1987 году Елена Анисимова окончила Пермский государственный университет по специальности «Физик. Преподаватель физики». В 2004 году – Пермский филиал Уральской академии госслужбы по специальности «Юрист».

В 1989 году работала учителем в Чусовской средней школе № 9. С 1997 года работала ведущим специалистом, заведующей организационным отделом, заместителем главы администрации города Чусового.

С 2006 года – заместителем начальника организационного отдела управления по общим вопросам, начальником отдела, начальником управления организационно-методической работы, заместителем руководителя аппарата администрации города Перми. В 2011 году назначена руководителем аппарата администрации Перми.

© «Вечерние ведомости»

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