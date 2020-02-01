Елена Анисимова назначена руководителем аппарата правительства Пермского края

12:11 | 19.02.2020

19 февраля на заседании правительства глава Пермского края Дмитрий Махонин представил нового и.о. руководителя аппарата правительства Пермского края. Им стала Елена Анисимова.



«У нас с вами произошли небольшие кадровые изменения - хочу представить нового руководителя аппарата правительства - Елена Леонидовна Анисимова. Елена Леонидовна является опытным управленцем: работала и в администрации Перми, и в Чусовом. Ценно, что Елена Леонидовна понимает, как работать с правительством со стороны муниципального служащего, имеет взгляд на процесс с другой стороны», - подчеркнул Дмитрий Махонин.



В 1987 году Елена Анисимова окончила Пермский государственный университет по специальности «Физик. Преподаватель физики». В 2004 году – Пермский филиал Уральской академии госслужбы по специальности «Юрист».



В 1989 году работала учителем в Чусовской средней школе № 9. С 1997 года работала ведущим специалистом, заведующей организационным отделом, заместителем главы администрации города Чусового.



С 2006 года – заместителем начальника организационного отдела управления по общим вопросам, начальником отдела, начальником управления организационно-методической работы, заместителем руководителя аппарата администрации города Перми. В 2011 году назначена руководителем аппарата администрации Перми.

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