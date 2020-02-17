Пермь: новости дня
09:23 | 19.02.2020
В Прикамье подвели итоги реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году
В прошлом году введены в эксплуатацию четыре школы общей вместимостью более 2 тысячучебных мест: в селах Березовка (Березовский район) и Щучье Озеро (Октябрьский городской округ), в Красновишерскеи Лысьве. За 2019-йи началотекущего года были сданы 10 детских садов более чем на 2 тысячи мест – они расположены в Перми, Кудымкаре, Карьево, Краснокамске, деревнях Кондратово и Култаево, селах Фролы, Лобаново, Тис. В январе началось строительство детсадов в Кондратово и в пермском микрорайоне Вышка II, а в Кудымкаре и Краснокамске строительство уже завершено,новые детские сады готовятся к получению лицензии.
«Национальный проект «Демография» реализуется в Пермском крае в два этапа, – напомнил министр Андрей Колмогоров. – План первого этапа мы выполнили в 2019 году. Пермский край выполнил нацпроект и в части введения объектов, и в части формирования мест в детских садах и школах».
Всего до конца 2020 года в Прикамье должно быть введено в эксплуатацию 17 детских садов почти для 3 тысяч малышей и шесть школ для 3 тысяч ребят. Еще три детсада в регионе планируется ввести в 2021 году.
Отметим, шесть объектов разных направлений в прошлом году введены в эксплуатацию в рамках реализации Адресной инвестиционной программы. Это лечебный корпус с инженерным блоком в Оханске, краевой многофункциональный миграционный центр, жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов и спортивная площадка «Школы-интерната для детей с нарушением зрения» в Перми, два жилых корпуса психоневрологического интерната после реконструкции в Красновишерске, реконструированное здание спортзала на территории школы олимпийского резерва «Огонек» в Чусовом.
Сейчас под контролем краевого министерства строительства находится реализация 125 проектов строительства объектов общественной инфраструктуры. Получить информацию обо всех строящихся социальных объектахПрикамья можно на портале «Управляем вместе».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
09:43 | 19.02.2020
Под Режем сгорел частный жилой дом
09:31 | 19.02.2020
В столице Урала подросток попал под трамвай
09:23 | 19.02.2020
В Прикамье подвели итоги реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году
09:12 | 19.02.2020
В Екатеринбурге ночью горела автомойка
19:54 | 18.02.2020
Екатеринбургская Епархия отметила свое 135-летие
19:29 | 18.02.2020
В Екатеринбурге потух Вечный огонь
19:15 | 18.02.2020
В Первоуральске по инициативе прокуратуры из-за утраты доверия уволили руководителя сельсовета
18:54 | 18.02.2020
В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ
18:38 | 18.02.2020
В поселке Белоречка состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта
18:23 | 18.02.2020
На трассе Свердловской области сотрудники ДПС задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
18:07 | 18.02.2020
В Екатеринбурге прошло очередное заседание антитеррористической комиссии
18:03 | 18.02.2020
На Эльмаше главе администрации района пришлось лично проконтролировать процесс уборки снега
17:58 | 18.02.2020
Остатки старого поста ДПС в Екатеринбурге снесут к лету
17:40 | 18.02.2020
В Перми продолжает работу общегородская комиссия по контролю за приемом в 1 классы
17:38 | 18.02.2020
Задержанный в Екатеринбурге гендиректор «Титановой долины» мучается приступами астмы
17:33 | 18.02.2020
Пермские депутаты поддерживают общественников
17:30 | 18.02.2020
Массовые катания в рамках проекта «Ледовый сезон» будут приостановлены в связи с оттепелью
17:28 | 18.02.2020
В Перми усилен контроль за работой УК и ТСЖ по очистке крыш от снега
17:22 | 18.02.2020
По просьбам пермяков на тротуаре вдоль ЖК «Гулливер» появилось временное деревянное покрытие
17:18 | 18.02.2020
В центре Екатеринбурга на двух зданиях могут появиться памятные доски жертвам политических репрессий
17:18 | 18.02.2020
Заработная плата работников пермских театров увеличилась на 32,9%
16:49 | 18.02.2020
В минувшем году в Свердловской области увеличилось число умерших от рака
15:48 | 18.02.2020
На трассе Екатеринбург – Тюмень появятся переходы для животных
15:27 | 18.02.2020
Футболисты «Урала» начали третий этап «пафосных» сборов
14:55 | 18.02.2020
Уральцы тратят на просмотр телевизора почти 4 часа в день
14:48 | 18.02.2020
С 20 февраля жители Прикамья смогут посмотреть полное интервью «20 вопросов Владимиру Путину»
14:46 | 18.02.2020
В Кольцово закупили детекторы, распознающие взрывчатые вещества
14:31 | 18.02.2020
Пермский край вошел в топ-25 рейтинга инвестпривлекательности регионов
14:31 | 18.02.2020
На южноуральской станции учли интересы инвалидов
14:26 | 18.02.2020
Трассу Екатеринбург – Челябинск превратят в скоростную магистраль
13:48 | 18.02.2020
Глава Перми проведет открытый прием в Новых Лядах
13:29 | 18.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков обсудить сказки и путешествия
13:28 | 18.02.2020
Под Екатеринбургом продают коттедж за 25,5 миллионов рублей