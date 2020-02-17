В Прикамье подвели итоги реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году

09:23 | 19.02.2020

На заседании комитета краевого Заксобрания по инфраструктуре глава регионального минстроя Андрей Колмогоров представил информацию о возведении объектов общественной инфраструктуры по итогам прошлого года. В2019 году министерство было назначено ответственным не только за строительство объектов Адресной инвестиционной программы, но и школ, детских садов в рамках нацпроектов «Образование», «Демография», инициированных президентом Владимиром Путиным.

В прошлом году введены в эксплуатацию четыре школы общей вместимостью более 2 тысячучебных мест: в селах Березовка (Березовский район) и Щучье Озеро (Октябрьский городской округ), в Красновишерскеи Лысьве. За 2019-йи началотекущего года были сданы 10 детских садов более чем на 2 тысячи мест – они расположены в Перми, Кудымкаре, Карьево, Краснокамске, деревнях Кондратово и Култаево, селах Фролы, Лобаново, Тис. В январе началось строительство детсадов в Кондратово и в пермском микрорайоне Вышка II, а в Кудымкаре и Краснокамске строительство уже завершено,новые детские сады готовятся к получению лицензии.

«Национальный проект «Демография» реализуется в Пермском крае в два этапа, – напомнил министр Андрей Колмогоров. – План первого этапа мы выполнили в 2019 году. Пермский край выполнил нацпроект и в части введения объектов, и в части формирования мест в детских садах и школах».

Всего до конца 2020 года в Прикамье должно быть введено в эксплуатацию 17 детских садов почти для 3 тысяч малышей и шесть школ для 3 тысяч ребят. Еще три детсада в регионе планируется ввести в 2021 году.

Отметим, шесть объектов разных направлений в прошлом году введены в эксплуатацию в рамках реализации Адресной инвестиционной программы. Это лечебный корпус с инженерным блоком в Оханске, краевой многофункциональный миграционный центр, жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов и спортивная площадка «Школы-интерната для детей с нарушением зрения» в Перми, два жилых корпуса психоневрологического интерната после реконструкции в Красновишерске, реконструированное здание спортзала на территории школы олимпийского резерва «Огонек» в Чусовом.

Сейчас под контролем краевого министерства строительства находится реализация 125 проектов строительства объектов общественной инфраструктуры. Получить информацию обо всех строящихся социальных объектахПрикамья можно на портале «Управляем вместе».

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