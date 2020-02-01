Массовые катания в рамках проекта «Ледовый сезон» будут приостановлены в связи с оттепелью

17:30 | 18.02.2020

18 и 21 февраля массовые катания на 8 муниципальных катках, участвующих в проекте администрации Перми «Ледовый сезон», отменяются в связи с установлением плюсовой температуры воздуха.



Как сообщают синоптики, наступившая неделя в Перми будет аномально теплой. Для безопасности горожан и сохранения льда принято решение на 2 дня приостановить массовые катания на 8 катках, участвующих в проекте.



При благоприятных погодных условиях катки вновь примут посетителей 23 февраля с 20:00 до 22:00. Следить за актуальной информацией можно в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ice_season.



Напомним также, что в рамках проекта «Ледовый сезон» объявлен конкурс на лучшую фотографию в социальной сети. Чтобы стать участником конкурса, необходимо вступить в группу «ВКонтакте», сфотографироваться на одном из 8 открытых муниципальных катков, выставить фото на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ледовыйсезон2020 (при этом страница должна быть открыта), указать геолокацию и получать «лайки».



Победитель определится по количеству «лайков». В день закрытия сезона он станет счастливым обладателем новых коньков от партнера проекта – магазина «Евроспорт». О точной дате закрытия сезона будет объявлено дополнительно. Также на каждом катке будут проходить свои конкурсы с приятными призами.

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