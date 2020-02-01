В Перми усилен контроль за работой УК и ТСЖ по очистке крыш от снега

17:28 | 18.02.2020

Зима в Перми продолжает бить температурные рекорды: в ночь с 17 на 18 февраля прошел сильнейший снегопад, установилась плюсовая температура. В таких условиях УК и ТСЖ необходимо особенно тщательно следить за состоянием кровель, нерадивым коммунальщикам уже направили более 600 уведомлений об устранении нарушений.



Глава Перми Дмитрий Самойлов провел утренний объезд города, в ходе которого поставил подрядчикам задачу по усилению вывоза снега. В районах уже увеличили объемы вывоза – до 20 тысяч кубов в день при норме 10-15 тысяч кубометров. Также глава Перми поручил своему заместителю Игорю Субботину усилить работу с управляющими организациями в части очистки кровель от снега и наледи. Районы должны контролировать деятельность управляющих компаний, чтобы те своевременно вывозили снег, сброшенный с крыш на тротуары. Такие случаи зафиксированы, например, в Мотовилихинском районе города по улице Уральской. Директор городской административно-технической инспекции Кирилл Самаркин доложил, что вчера в адрес управляющей организации дома по Уральской, 111 уже было выписано уведомление, в ближайшее время снег с тротуара будет убран.



В адрес УК, ТСЖ и ТСН направлены письма о необходимости усилить меры по уборке придомовых территорий. В связи со снегопадами и перепадами температуры воздуха управляющие организации должны особенно тщательно следить за состоянием кровель и входных групп домов, очищать их от наледи и снега, размещать на стенах зданий знаки, предупреждающие о риске возможного схода снега, своевременно очищать дворовые территории от снега, подсыпать тротуары и пешеходные дорожки.



Административно-технической инспекцией города Перми на прошлой неделе было проверено 4,5 тысячи дворов, в 1237 зафиксированы нарушения, больше всего нарушений по кровле – 789. Всего за 5 дней с 10 по 14 февраля направлено 613 уведомлений в адрес УК и ТСЖ. Также в районные администрации направлены повторные уведомления в отношении управляющих организаций, которые допустили нарушения и плохо убирали крыши многоквартирных домов от снега и наледи. На ряде домов были зафиксированы большие отложения снега и льда, которые могут представлять угрозу для безопасности пермяков. Так, с 3 по 7 февраля направлено 117 повторных уведомлений, с 10 по 17 февраля – еще 90, все они касаются нарушений по уборке наледи и сосулек с крыш домов.



Напомним, в случае невыполнения уведомлений материалы направляются в районные отделы прокуратуры для принятия мер. Кроме того, департамент ЖКХ администрации Перми работает по обращениям граждан и проводит проверки, в результате которых выписываются предписания. В случае их неисполнения штрафы для управляющих организаций достигают 20 тысяч рублей.⠀



В свою очередь, жителям необходимо требовать от своих управляющих организаций своевременной и качественной уборки крыш. При обнаружении снега и наледи на крыше своего дома необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны оперативно отреагировать на сообщение собственников.



Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.

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