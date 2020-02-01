По просьбам пермяков на тротуаре вдоль ЖК «Гулливер» появилось временное деревянное покрытие

17:22 | 18.02.2020

Обустроен временный деревянный настил для пешеходов от дома №54 до дома №52 по улице Революции. Эта мера поможет жителям более удобно и безопасно передвигаться вдоль строящегося жилого комплекса.



Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, поступало много обращений пермяков с просьбой обустроить покрытие на временном пешеходном переходе около строящегося жилого комплекса «Гулливер». Обращения от жителей поступали и в аккаунт главы Перми Дмитрия Самойлова. Было принято решение сделать временный деревянный настил, до конца недели будут обустроены поручни.



На деревянном покрытии в меньшей степени образуется наледь, покрытие позволит пермякам более комфортно передвигаться по улице Революции. Отметим, это временная мера - после того как будут закончены все строительные работы, территория будет приведена в нормативное состояние, жители получат благоустроенную улицу с новым тротуаром.



Напомним, городские власти ежедневно анализируют все поступающие обращения в социальных сетях. Работа с обращениями граждан в социальных сетях – это один из наиболее важных и востребованных форматов обратной связи между городскими властями и жителями Перми.

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