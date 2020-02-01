Заработная плата работников пермских театров увеличилась на 32,9%

17:18 | 18.02.2020

На заседании комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию администрация представила проект по системе оплаты труда сотрудникам муниципальных театральных учреждений. Начальник департамента культуры и молодежной политики Елена Неганова напомнила, что в соответствии с Постановлением администрации города Перми №1118, все работники, независимо от формы деятельности муниципального учреждения, попадают в одну отраслевую систему оплаты труда.



Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов поинтересовался, насколько увеличилась оплата и как на нее влияет категория учреждения. Елена Неганова пояснила, что зарплата регулируется в зависимости от категории театра. У всех категорий сумма оклада увеличена на 32,9%, к нему также добавляются персональные выплаты в зависимости от стажа работника, премии.



Депутат Арсен Болквадзе уточнил, получил ли театр Евгения Панфилова помещение. По данным администрации города, театру предоставили в аренду студию в микрорайоне Садовый, на ул. Гайдара. Помещение строилось частным собственником для танцевальной студии и полностью удовлетворяет требованиям учреждения.



«Мы выполняем национальный проект, в частности, оказываем поддержку всем учреждениям культуры. Раньше мы действовали по системе оплаты труда края, сейчас возникла необходимость в актуализации. Представленная администрацией новая система наглядно показывает значительное увеличение оплаты труда», – отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.



Комитет поддержал проект решения, вопрос был снят с контроля.

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