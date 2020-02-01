С 20 февраля жители Прикамья смогут посмотреть полное интервью «20 вопросов Владимиру Путину»

14:48 | 18.02.2020

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.



Глава государства, в частности, ответил на вопросы, каково это — быть президентом, какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие. Из интервью также можно будет узнать, есть ли у президента двойник, кто заранее знал об отставке правительства, есть ли шанс договориться с Зеленским и многие другие.



Полностью интервью с Путиным будет опубликовано в четверг, 20 февраля. Его можно будет посмотреть на информплощадках ТАСС.



Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MYmyLoCO07Y.

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