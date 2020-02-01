Глава Перми проведет открытый прием в Новых Лядах

13:48 | 18.02.2020

Встреча с главой города начнется в 18:00 27 февраля в «Техно-школе им. Савиных», ул. Мира, 11. Дмитрий Самойлов лично примет обращения горожан, даст своей команде поручения по решению вопросов, поступивших на встрече.



В мероприятии также примут участие замы главы администрации города, депутаты краевого парламента и гордумы, руководители предприятий и ведомств.

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