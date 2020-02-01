«Горьковка» приглашает пермяков обсудить сказки и путешествия

13:29 | 18.02.2020

19 февраля в 18:30 клуб «Круг чтения» зовет на «сказочный» вечер. Тема нынешнего заседания - «Ко Дню родного языка: сказки и мифы народов мира».



Участники клуба соберутся в уютном дружном кругу, будут читать отрывки из полюбившихся произведений, делиться своими мыслями и чувствами, возникающими от чтения, дискутировать об узнанном и понятом с помощью книги. Малый зал (правое крыло, 3 этаж), 16+.



20 февраля в 18:30 встретится клуб путешественников и волонтеров, тема - «Знакомая и незнакомая Швейцария». Модератор Елена Шафиева подробно расскажет о четырех городах: Берне, Женеве, Люцерне и Монтрё. А также о представляющих интерес для туристов достопримечательностях - центре Пауля Клее, музее Чарли Чаплина, памятниках Гоголю и Фредди Меркьюри, о водопадах, туннелях и горных дорогах, об особенностях национальной кухни. Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.



20 февраля в 18:00 клуб «Человек и мир» говорит и поет о любви. Тема - «О мужчинах и женщинах: музыка любви». Приглашенный гость - Светлана Жигиль и творческий коллектив «РАДО». «Человек и мир» - литературное объединение. Его члены встречаются с уже состоявшимися авторами, участвуют в литературно-художественных конкурсах «Молодые голоса», печатают произведения в альманахах «Человек и мир». Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), 16+.



До 15 апреля открыта выставка «Страницы истории воинской славы России». Это первая из четырех выставок отдела редких книг, посвященных Году воинской славы. Книги рассказывают о становлении русской армии, знаменитых полководцах и сражениях, об изменениях, происходивших в русской армии на протяжении нескольких веков. В экспозиции - красочные современные издания авторов, изучающих историю армии, и книги XIX - начала XX вв: «Военная история походов россиян в XVIII столетии» 1823 г., «Историческое описание одежды и вооружения российских войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению» 1900 г., исторический очерк «Столетие военного министерства 1802–1902» 1902 г., «Программы и правила испытаний на чин прапорщика запаса» 1916 г. Среди современных изданий выделяются серия «Энциклопедия русской армии», три тома «Гвардейская пехота» Д. А. Клочкова, «Армия Александра III», а также «Книга об эполетах» В. И. Егорова и «Русские форменные пуговицы 1797–1917» А. Ю. Низовского. Издания иллюстрированы рисунками, произведениями живописного искусства, фотографиями. Читальный зал отдела редких книг (правое крыло, 4 этаж), 12+.

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