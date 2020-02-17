Росавиация выдала допуск на регулярные рейсы из Перми в Ереван

13:03 | 18.02.2020

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на осуществление регулярных рейсов из Перми до столицы Армении - Еревана. Соответствующий приказ опубликовало Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Рейсы из Перми будут осуществляться три раза в неделю, но пока их нет в расписании международного аэропорта «Пермь» нет.



Ранее разрешение на чартерные перелеты из Перми в болгарский город Бургас получила авиакомпания Azur Air.



Напомним, международный аэропорт «Пермь» побил исторический рекорд и обслужил свыше 1,6 млн пассажиров за 2019 год. Это на 8,4% больше результата 2018 года. Достичь таких показателей аэропорту «Большое Савино» удалось благодаря развитию инфраструктуры, росту объемов перевозок авиакомпаний-партнеров и расширению маршрутной сети. В 2019 году из аэропорта Перми выполняли рейсы более 20 авиакомпаний по 42 направлениям.

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