Пермь: новости дня
12:57 | 18.02.2020
Резидентами территорий опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» создано 636 новых рабочих мест
По информации министерства территориального развития Пермского края, в 2019 году на ТОСЭР «Чусовой» были запущены 4 новых производства: завод гранулированных минеральных удобрений, 2 швейных фабрики и производство щебня.
Предприятия ООО «Чусовские минеральные удобрения», ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» и ООО «Чусовская швейная фабрика» создали 176 рабочих мест. Подготовка кадров для работы на этих трех новых производствах проводилась в рамках государственной программы занятости населения. Участниками программы были граждане, зарегистрированные в чусовском Центре занятости населения в качестве безработных. Еще 23 рабочих места создаются ООО «Гала», которое в августе 2019 года начало свою работу в Чусовом. Ожидается, что ТК «Пермский» также получит статус резидента ТОСЭР «Чусовой».
ТОСЭР «Нытва» было создано в 2019 г., и там уже разместилось 3 резидента, два из которых начали производственную деятельность и создали 36 новых рабочих мест.
Статус резидента ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в Нытве и в Чусовом в рамках своих инвестиционных проектов новые рабочие места, получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов.
С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте министерства территориального развития Пермского края по ссылкам: ТОСЭР «Чусовой» http://minter.permkrai.ru/toser/territoriya-operezhayushchego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-chusovoy/, ТОСЭР «Нытва» http://minter.permkrai.ru/toser-nytva/territoriya-operezhayushchego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-nytva/.
© «Вечерние ведомости»
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