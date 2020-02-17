До конца февраля планируется закончить все работы по укреплению путепровода на улице Монастырской в Перми

12:51 | 18.02.2020

Подрядная организация уже установила 7 из 14 подпорных конструкций для укрепления пролетных строений моста. Это позволит увеличить его грузоподъемность. Автомобильное движение на время проведения работ не ограничивается.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», подрядная организация выполнила уже половину работ по установке временных подпорных конструкций. Работы производятся ежедневно в дневное время. Внутрь путепровода устанавливаются специальные подпорные конструкции, которые позволят исключить возможность обрушения пролетных строений. Эти меры позволят увеличить грузоподъемность моста.



Напомним, план-график проведения ремонтных работ утвержден совместно с Пермским регионом обслуживания Свердловской железной дороги.



- На объекте выполняется укрепление пролетных строений временными конструкциями, которые используются при строительстве мостов. Это необходимо для обеспечения страховки пролетных строений на случай их деформации при высокой нагрузке. Сейчас проходит их сборка и установка. На сегодняшний день установлена половина таких конструкций. На этой неделе при благоприятной погоде будет произведено устройство монолитных маяков, чтобы фиксировать возможную динамику, продолжится установка пролетных строений. До конца месяца мы планируем закончить все работы, все работы идут по графику. В итоге получим возможность обеспечить пропуск транспортных средств по путепроводу весом до 20 тонн, - рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.



Напомним, сейчас путепровод у «Перми-1» находится в состоянии ограниченной работоспособности (до 5 тонн), поэтому от «Перми-1» ходят автобусы малого класса. После проведенных первоочередных мероприятий по участку улицы Монастырской до станции Пермь-1 смогут ходить автобусы большей вместимости.

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