На градсовете при главе Перми рассмотрят концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»

18:28 | 17.02.2020

Заседание состоится 19 февраля в 16:00 в администрации Перми по адресу: улица Ленина, 23. Застройщик представит проект дальнейшей застройки микрорайона, в том числе объектами социальной инфраструктуры.



Рассматриваемая территория ограничена улицей Чернышевского, зданиями по улице Чернышевского, 23, 35, 37, а также улицами Карла Модераха и Василия Татищева. Ранее застройщик обратился в комиссию по землепользованию и застройке Перми за изменением параметров строительства на двух земельных участках: площадь первого – 9422 кв. м, площадь второго – 59 553 кв. м. Они расположены в территориальной зоне Ц-2. Заявитель запрашивал установление подзон с коэффициентом плотности застройки – 3,73, предельной высотой зданий – не более 25 этажей на первом земельном участке, на втором – 14 этажей.



ООО «Сатурн-Р» также разработал дополнительное соглашение по обязательствам строительства социальных объектов. Школа на 1225 мест уже возводится на территории ЖК «Арсенал», также появятся 2 детских сада – отдельно стоящее здание на 200 мест и детский сад в одном из жилых домов на 75 мест. Кроме того, застройщик профинансирует недостающее количество мест.



Проект прошел процедуру публичных слушаний – замечаний и предложений не поступило.



Напомним, ранее ООО «СМУ №3 Сатурн-Р», Правительство Пермского края и администрация Перми подписали соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве и передаче в муниципальную собственность объектов социального назначения в микрорайоне Красные казармы. Согласно документу, в микрорайоне планировалось возведение школы на 1225 учебных мест и два детских сада – на 100 и 75 мест. Теперь по допсоглашению вместо детского сада на 100 мест будет построен сад на 200 мест отдельно стоящим корпусом, другой – на 75 мест – расположится в одном из жилых домов.

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