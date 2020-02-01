На фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» регистрацию прошли около 450 человек

18:21 | 17.02.2020

Третий фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» пройдет 4 апреля на базе спортивного комплекса им. Сухарева и в лесном массиве за ним. Регистрация на мероприятие продолжается.



Напомним, в этом году организаторы планируют установить собственный рекорд по количеству участников, для этого открыто 3,5 тысячи слотов. Спортсмены и любители здорового образа жизни преодолеют дистанции в 3 км, 5 км и 10 км в лесном массиве за спортивным комплексом им. Сухарева. На самом стадионе разместится стартово-финишный городок, экспозиция спортивных товаров и услуг, интерактивно-развлекательные площадки с концертной программой и спортивными мастер-классами.



На данный момент регистрацию на фестиваль прошли около 450 человек из Березников, Звездного, Краснокамска, Кунгура, Очерского района, поселка Майский, Полазны, Култаево, Усть-Качки, Лобаново, Соликамска, Чусового и других территорий Пермского края. Самому опытному участнику 85 лет, самому младшему – 4 года.



Регистрация на мероприятие продолжается на сайте http://умный-спорт.рф/. Отметим, что участие в фестивале бесплатное по предъявлению пенсионного удостоверения, а также для детей до 14 лет включительно.

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