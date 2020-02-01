Декорации фильма «Сердце Пармы» в Губахе станут достопримечательностью

18:16 | 17.02.2020

После завершения съемок киноленты «Сердце Пармы», которые проходили в Губахе, было принято решение о сохранении декорации «Сердца Пармы» – «Чердынь» к фильму в качестве историко-культурного объекта. Ранее, в феврале, они были безвозмездно переданы администрации Губахинского городского округа.



На месте декораций города планируется сделать смотровую площадку и установить информационные щиты с QR-кодами, которые будут направлять на сайт, рассказывающий о достопримечательностях Губахи и съемках проекта. По данным краевого Агентства по туризму и молодежной политике, декорации станут частью туристического маршрута «Сердце Пармы», который планируется запустить в 2021 году.



«Мы очень рады, что уже в следующем году декорации проекта станут одной из туристических точек маршрута съемок фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Уверен, что этот маршрут будет пользоваться большой популярностью среди губахинцев и гостей города, тем более, что наш город уже является туристической территорией», - отметил глава администрации Губахинского городского округа Николай Лазейкин.



Напомним, строительство декораций к фильму «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова началось в Губахе в 2018 году. На территории геологического памятника природы «Холодный Лог» был отстроен уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма – все, как было в городе Чердыни в XV веке.



Ранее, по окончании летнего блока съемок «Сердце Пармы» в Пермском крае, кинокомпании также подарили городу Губахе княжескую барку. 20-метровое судно весом порядка 10 тонн было изготовлено специально для съемок фильма. Огромный металлический каркас лодки обшит деревом, и внешне она полностью соответствует древнерусским судам XV века. Такая барка без труда может выдержать около двадцати актеров – княжеских воинов и бурлаков. В самом центре города Губахи, на территории, прилегающей к театру «Доминанта», будет создан уникальный сквер, где одним из главных объектов и станет судно со съемок фильма.



Сама премьера фильма «Сердце Пармы» состоится в 2021 году. Кинолента была снята совместно компаниями Star Media, «Профит» и телеканалом «Россия» при поддержке Фонда кино. Картина посвящена истории присоединения Перми к великому Московскому княжеству в XV веке и рассказывает о культуре древнего Урала.



Отметим, с 2019 года в Прикамье действует система рибейта – механизм, по которому кинокомпании при условии съемок на территории Пермского края и работы с местными подрядчиками смогут вернуть часть издержек на строительство декораций, аренду транспорта, вознаграждение актеров и массовки, оплату проживания, питания, приобретения материалов и т.д. Размер возврата в Прикамье составляет 50%. 18 февраля завершится прием заявок на участие в программе рибейта на 2020 год.

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