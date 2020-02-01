Пермь: новости дня
18:16 | 17.02.2020
Декорации фильма «Сердце Пармы» в Губахе станут достопримечательностью
На месте декораций города планируется сделать смотровую площадку и установить информационные щиты с QR-кодами, которые будут направлять на сайт, рассказывающий о достопримечательностях Губахи и съемках проекта. По данным краевого Агентства по туризму и молодежной политике, декорации станут частью туристического маршрута «Сердце Пармы», который планируется запустить в 2021 году.
«Мы очень рады, что уже в следующем году декорации проекта станут одной из туристических точек маршрута съемок фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова. Уверен, что этот маршрут будет пользоваться большой популярностью среди губахинцев и гостей города, тем более, что наш город уже является туристической территорией», - отметил глава администрации Губахинского городского округа Николай Лазейкин.
Напомним, строительство декораций к фильму «Сердце Пармы» по роману Алексея Иванова началось в Губахе в 2018 году. На территории геологического памятника природы «Холодный Лог» был отстроен уникальный комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма – все, как было в городе Чердыни в XV веке.
Ранее, по окончании летнего блока съемок «Сердце Пармы» в Пермском крае, кинокомпании также подарили городу Губахе княжескую барку. 20-метровое судно весом порядка 10 тонн было изготовлено специально для съемок фильма. Огромный металлический каркас лодки обшит деревом, и внешне она полностью соответствует древнерусским судам XV века. Такая барка без труда может выдержать около двадцати актеров – княжеских воинов и бурлаков. В самом центре города Губахи, на территории, прилегающей к театру «Доминанта», будет создан уникальный сквер, где одним из главных объектов и станет судно со съемок фильма.
Сама премьера фильма «Сердце Пармы» состоится в 2021 году. Кинолента была снята совместно компаниями Star Media, «Профит» и телеканалом «Россия» при поддержке Фонда кино. Картина посвящена истории присоединения Перми к великому Московскому княжеству в XV веке и рассказывает о культуре древнего Урала.
Отметим, с 2019 года в Прикамье действует система рибейта – механизм, по которому кинокомпании при условии съемок на территории Пермского края и работы с местными подрядчиками смогут вернуть часть издержек на строительство декораций, аренду транспорта, вознаграждение актеров и массовки, оплату проживания, питания, приобретения материалов и т.д. Размер возврата в Прикамье составляет 50%. 18 февраля завершится прием заявок на участие в программе рибейта на 2020 год.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:08 | 17.02.2020
ГУ МВД России по Свердловской области встретилось с потерпевшими от кредитно-потребительского кооператива «Первый»
19:24 | 17.02.2020
Минфин РФ отказалось выделить столице Урала деньги на вторую ветку метро
19:09 | 17.02.2020
Екатеринбург с размахом отметит День защитника Отечества
18:40 | 17.02.2020
В Екатеринбурга к проверке условий работы водителей «скорых» подключится налоговая
18:34 | 17.02.2020
В Перми стартовал проект «Семейные отряды волонтеров Победы»
18:28 | 17.02.2020
На градсовете при главе Перми рассмотрят концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»
18:21 | 17.02.2020
На фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка» регистрацию прошли около 450 человек
18:16 | 17.02.2020
Декорации фильма «Сердце Пармы» в Губахе станут достопримечательностью
18:14 | 17.02.2020
МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и мокром снеге
18:11 | 17.02.2020
В Перми подведены итоги 31-го городского конкурса «Учитель года»
18:07 | 17.02.2020
В Перми пройдут соревнования по мотоциклетному спорту
17:57 | 17.02.2020
В Екатеринбурге открыли обновлённую школу № 49
17:27 | 17.02.2020
Из Парижа с роскошью: в Оперном театре Екатеринбурга появилась арфа почти за 4 млн рублей
16:56 | 17.02.2020
Сотрудники одного из магазинов Ельцин-центра в Екатеринбурге присоединятся к акции протеста по делу «Сети»
16:49 | 17.02.2020
Финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду собрал в Шадринске сильнейших гонщиков планеты
16:29 | 17.02.2020
В Екатеринбурге теплотрассы разворовывают на металл
15:52 | 17.02.2020
В мае состоятся довыборы в Законодательное собрание Свердловской области
15:48 | 17.02.2020
В Перми увеличили объем вывоза снега до 20 тысяч кубометров в сутки
15:37 | 17.02.2020
В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга 1 сентября откроется новая детская школа искусств
15:26 | 17.02.2020
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего мужчину
15:07 | 17.02.2020
В Прикамье появится новое направление оказания лечебно-диагностической помощи ветеранам
15:01 | 17.02.2020
Экологи рассказали о загрязнении воздуха на Среднем Урале
14:42 | 17.02.2020
Екатеринбургские синхронистки взяли «золото» в Милане
14:18 | 17.02.2020
В реку под Красноуральском сливали канализационные стоки
14:12 | 17.02.2020
Стала известна дата последних звонков для екатеринбургских выпускников
14:10 | 17.02.2020
Анатолий Литовченко почтил память погибших в необъявленных войнах
13:56 | 17.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга проверит транспортную компанию, водители которой не вышли в рейс
13:48 | 17.02.2020
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге пройдут антитеррористические учения. Пассажиров просят не волноваться
13:31 | 17.02.2020
С «Областной газеты» через суд взыскивают 38 миллионов рублей. За разбирательствами наблюдают и в ГСУ
13:30 | 17.02.2020
В отношении одного из «замов» губернатора Свердловской области могут возбудить уголовное дело
13:15 | 17.02.2020
Пермяки предлагают названия для транспортной карты
13:12 | 17.02.2020
В Свердловской области снова пересматривают «мусорную» схему
13:03 | 17.02.2020
Уральские металлурги подсластят жизнь солдатам-срочникам
13:03 | 17.02.2020
В Пермском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом