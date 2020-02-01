Пермь: новости дня
18:11 | 17.02.2020
В Перми подведены итоги 31-го городского конкурса «Учитель года»
Конкурс прошел в пяти номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Заместитель директора по учебной, методической, воспитательной работе, работе с персоналом». В этом году дополнительно для молодых педагогов была открыта номинация «Амбициозен». В заочном этапе конкурса приняли участие 238 человек, в очный этап прошли 92 из них.
Самой многочисленной номинацией конкурса «Учитель года-2020» традиционно стала номинация «Учитель». На заочном этапе конкурс было 57 участников. В очном этапе приняли участие 12 учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, начальных классов, биологии, химии, музыки. Педагоги показали мастер-классы, уроки, впервые в истории городского конкурсного движения провели занятия по внеурочной деятельности, 5 лучших учителей приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».
«Среди множества профессий вы верны своей. Благодарю вас за это! Пускай у вас все сбудется», - отметил Юрий Уткин.
«Мы видим, что наши дети в надежных руках! Спасибо всем за активность, творческий подход к работе и самоотдачу!» - поблагодарил участников мероприятия Дмитрий Малютин.
«Конкурс всегда сложный и интересный, это прекрасная школа повышения мастерства. Сейчас много внимания уделяется образованию, изменились условия приема в первый класс. Я предлагаю в следующем году ввести номинацию «Учитель начальных классов», - предложил Алексей Грибанов.
По итогам заочных и очных испытаний абсолютными победителями и обладателями премий в 500 тысяч рублей стали учитель химии школы №102 Елена Щукина и воспитатель детского сада «ЭкоСад» Анастасия Кораблева
Дмитрий Самойлов вручил им заслуженные награды. Победители будут представлять Пермь на краевом этапе конкурса.
© «Вечерние ведомости»
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