В Перми подведены итоги 31-го городского конкурса «Учитель года»

18:11 | 17.02.2020

Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное закрытие городского этапа конкурса «Учитель года». Педагогов поздравили глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, представители департамента образования, депутаты Наталья Рослякова, Василий Кузнецов, Вячеслав Григорьев, Наталья Мельник.



Конкурс прошел в пяти номинациях: «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Заместитель директора по учебной, методической, воспитательной работе, работе с персоналом». В этом году дополнительно для молодых педагогов была открыта номинация «Амбициозен». В заочном этапе конкурса приняли участие 238 человек, в очный этап прошли 92 из них.



Самой многочисленной номинацией конкурса «Учитель года-2020» традиционно стала номинация «Учитель». На заочном этапе конкурс было 57 участников. В очном этапе приняли участие 12 учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, начальных классов, биологии, химии, музыки. Педагоги показали мастер-классы, уроки, впервые в истории городского конкурсного движения провели занятия по внеурочной деятельности, 5 лучших учителей приняли участие в ток-шоу «Профессиональный разговор».



«Среди множества профессий вы верны своей. Благодарю вас за это! Пускай у вас все сбудется», - отметил Юрий Уткин.



«Мы видим, что наши дети в надежных руках! Спасибо всем за активность, творческий подход к работе и самоотдачу!» - поблагодарил участников мероприятия Дмитрий Малютин.



«Конкурс всегда сложный и интересный, это прекрасная школа повышения мастерства. Сейчас много внимания уделяется образованию, изменились условия приема в первый класс. Я предлагаю в следующем году ввести номинацию «Учитель начальных классов», - предложил Алексей Грибанов.



По итогам заочных и очных испытаний абсолютными победителями и обладателями премий в 500 тысяч рублей стали учитель химии школы №102 Елена Щукина и воспитатель детского сада «ЭкоСад» Анастасия Кораблева



Дмитрий Самойлов вручил им заслуженные награды. Победители будут представлять Пермь на краевом этапе конкурса.

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