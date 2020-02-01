В Перми пройдут соревнования по мотоциклетному спорту

18:07 | 17.02.2020

29 февраля в 9:00 на территории мототрека (улица Встречная, 28) состоится открытый зимний чемпионат и первенство Пермского края по мотоциклетному кроссу. К участию приглашаются дошкольники и школьники от 5 до 18 лет.



Соревнования проводит детско-юношеская спортивная школа «Нортон-Юниор» совместно с региональной общественной организацией «Федерация мотоциклетного спорта», Центром спортивной подготовки Пермского края при поддержке министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края. В чемпионате примут участие спортсмены Перми, а также Лысьвы, Добрянки, Удмуртии, Екатеринбурга и других городов.



Соревнование пройдет по классам мотоциклов. Победители и призеры будут награждены призами. Также по результатам будут отобраны сильнейшие спортсмены для участия в чемпионате России.

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