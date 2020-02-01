В Перми увеличили объем вывоза снега до 20 тысяч кубометров в сутки

15:48 | 17.02.2020

С начала зимнего содержания с улиц Перми вывезено около 830 тысяч кубометров снега. В ближайшее время в городе обещают повышение температуры воздуха до +2 градусов, снег, возможна сильная метель. Перед предстоящим потеплением коммунальщикам необходимо максимально вывезти снег, складированный на обочинах дорог.



По данным метеорологов, январь 2020 года стал одним из самых снежных в XXI веке. Осадки продолжились и в феврале. Уборка снега с улиц в таких погодных условиях ведется в усиленном режиме во всех районах города. Жители могут направлять свои замечания по уборке снега в районные учреждения благоустройства, также учитывается информация, размещенная в социальных сетях.



По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова коммунальные службы города увеличили объемы вывозимого снега, чтобы к моменту установления плюсовых температур в городе оставалось как можно меньше снежных масс. Персональная ответственность за уборку снега в городе возложена на заместителя главы администрации города Анатолия Дашкевича.



По информации городского департамента дорог и благоустройства, в обычных условиях за сутки на полигон вывозят 10-15 тысяч кубометров снега, однако сейчас объем вывоза увеличен до 20 тысяч кубометров в сутки. Всего с начала зимы из города вывезено около 830 тысяч кубических метров снега. В Перми в среднем работает более 200 единиц техники днем и около 300 ночью, ручную уборку днем ведут около 300 человек, ночью – 163.



Так, в Ленинском районе за выходные вывезли более 5 тысяч кубометров снега, в Индустриальном и Мотовилихинском районе – около 6 тысяч кубометров, в Свердловском районе – около 7 тысяч кубометров.



Анатолий Дашкевич на совещании с представителями районных МКУ в связи с предстоящим потеплением обратил внимание на необходимость прометания и обработки тротуаров, чтобы минимизировать возможность образования на них гололеда.



Подрядчикам поставлена задача делать проколы в снежных валах для пропуска вод на обочинах. Благодаря этим мерам вода уводится с дорожного покрытия.



Управляющим организациям также поручено активизировать уборку снега с крыш и на придомовых территориях, всем хозяйствующим субъектам разъясняется необходимость своевременной очистки территории от наледи и снега. Эта деятельность находится на постоянном контроле у администраций районов и административно-технической инспекции Перми, за нарушения выписываются уведомления, контролируется их дальнейшее исполнение.



Замечания по уборке снега пермяки могут направлять в отделы благоустройства администрации своего района.

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