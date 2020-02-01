В Прикамье появится новое направление оказания лечебно-диагностической помощи ветеранам

15:07 | 17.02.2020

В этом году в Пермском госпитале для ветеранов установят новое оборудование.



Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн победил в федеральном конкурсе, организованном фондом «Память поколений» в рамках празднования 75-летия Победы. Пермский госпиталь получит 20 млн рублей на новое оборудование. Победу медучреждению принес проект, предполагающий создание нового направления лечебно-диагностической работы по раннему выявлению рисков падения и переломов у лиц пожилого возраста.



Проблема переломов у старшего поколения актуальна: такие повреждения влекут за собой значительное ухудшение качества жизни людей после переломов, прогрессирование формирования у них хрупкости и синдрома старческой астении и, как следствие этого, сокращение продолжительности жизни. По данным ВОЗ, статистика переломов у пожилых людей неутешительна: полностью восстанавливается около четверти. Это послужило толчком пермским медикам в создании алгоритма работы по раннему выявлению риска переломов, их современной диагностике, рациональному лечению и профилактике.



Как поясняют в минздраве Прикамья, одной из самых распространенных причин переломов являются падения. Пациенты чаще всего жалуются на два фактора: головокружение и нарушение равновесия, причинами которых являются сердечно-сосудистые заболевания - очень распространенные в данной возрастной группе. С целью диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы госпиталю будет подарен современный УЗИ-аппарат экспертного класса ACUSON S1000 Siemens, который оснащен чувствительными датчиками, позволяющими пациентам с цереброваскулярной болезнью провести исследования сосудов головного мозга и шеи для раннего выявления патологии.



Для выявления нарушений координации движений у ветеранов будет приобретен стабилограф - устройство для диагностики функции равновесия человека. Основными показаниями к применению стабилоплатформы являются: цереброваскулярная болезнь, дисциркуляторная энцефалопатия, паркинсонизм, боязнь падений в пожилом возрасте. Достоинствами метода являются удобство и быстрота проведения диагностики, для этого метода не требуется специальная подготовка пациента, данный метод неинвазивный и гигиеничный.



Также, в рамках модернизации гериатрического центра, у госпиталя появится рентгеновский остеоденситометр STRATOS. Он предназначен для диагностики остеопороза по участкам (тазобедренный сустав, лучезапястный сустав, предплечье, позвоночник) и по всему телу. Оборудование позволяет выявить категорию хрупких пациентов, имеющих факторы риска ранних переломов.



Стоимость приобретаемого благотворительным фондом «Память поколений» оборудования составляет около 20 миллионов рублей, передача его Пермскому госпиталю для ветеранов войн планируется к маю 2020 года. Реализация данного проекта стала возможной благодаря слаженной работе министерства здравоохранения Пермского края, инициативе коллектива госпиталя под руководством А.В. Репникова. В итоге это позволит создать в Пермском крае новое направление в оказании квалифицированной лечебно-диагностической помощи нашим ветеранам.



Отметим, в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. В прошлом году закуплено более 330 единиц современной медицинской техники на сумму 1,25 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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