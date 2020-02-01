В Пермском крае не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом

13:03 | 17.02.2020

В пятницу, 14 февраля, закончено медицинское наблюдение за жителями и гостями Пермского края, прибывшими из Китая в конце января.



В Перми из-под круглосуточного наблюдения медиков выписали еще двух студентов, вернувшихся из КНР. По информации минздрава Прикамья, симптомов ОРВИ за период пребывания их в карантине не выявлено. 14 февраля под наблюдение были взяты еще 3 иностранца, на данный момент в обсервации находятся 8 граждан КНР.



Все граждане России и КНР, вернувшиеся из Китая, находятся под наблюдением врачей.



Всего в Пермском крае с конца января под наблюдением врачей находились 27 человек, из них 22 человека в Перми, остальные в крае. На сегодняшний день 15 человек выписаны.



На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. Необходимые меры по предупреждению возможного распространения коронавируса проводятся в плановом режиме.



Министерство здравоохранения напоминает: если вы недавно вернулись из КНР и беспокоитесь за свое здоровье, то вы можете обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования и обследования на коронавирусную инфекцию, телефоны для справок: 8(342) 236-41-52, 208-34-68.

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