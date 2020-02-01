Спортсменка из Прикамья завоевала второе «золото» на чемпионате мира по санному спорту

12:48 | 17.02.2020

Прикамская саночница Екатерина Катникова на чемпионате мира в Сочи вписала свое имя в историю российского санного спорта.



Спортсменка сумела завоевать вторую золотую медаль за два дня. В одиночных соревнованиях она показала лучший результат после двух попыток – 1 минута 39,398 секунды.



На втором месте - представительница Германии Юлия Таубиц (1 минута 39,492 секунды), установившая 16 февраля рекорд трассы. «Бронзу» чемпионата мира завоевала Виктория Демченко (1.39,537).



Таким образом, сборная России благодаря результатам наших саночниц завоевала 5 золотых наград. Это произошло впервые в истории страны. Подобные результаты были у нашей сборной только в 1978 году на чемпионате мира в Австрии.

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